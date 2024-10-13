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  • Кафу об Анчелотти в «Милане»: «Он был для меня всем – тренером, отцом, братом. Хотел, чтобы я провел 12 матчей за сезон, в итоге до 38 лет я играл во всех»
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Кафу об Анчелотти в «Милане»: «Он был для меня всем – тренером, отцом, братом. Хотел, чтобы я провел 12 матчей за сезон, в итоге до 38 лет я играл во всех»

Кафу вспомнил о работе с Карло Анчелотти в «Милане».

«Анчелотти хотел, чтобы я провел только 12 матчей за сезон, но в итоге я играл во всех, пока мне не исполнилось 38 лет.

Я никогда не хотел отдыхать, и мы выиграли все, что было возможно. Секрет в том, что мы были командой, которая бегала так усердно, что нам нужно было быть в самой лучшей физической форме.

Анчелотти был тренером, отцом, братом. Он был для меня всем», – заявил экс-защитник «Милана».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoМилан
logoКафу
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoсерия А Италия
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