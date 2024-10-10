Мазрауи перенес процедуру из-за учащенного сердцебиения. Защитник «МЮ» восстановится в течение нескольких недель
Нуссаир Мазрауи может пропустить несколько недель из-за проблем с сердцем.
Защитник «МЮ» успешно перенес небольшую профилактическую процедуру после того, как у него обнаружили учащенное сердцебиение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Это довольно распространенное состояние, и ожидается, что игрок полностью восстановится и будет готов к игре в течение нескольких недель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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