Мазрауи перенес процедуру из-за учащенного сердцебиения. Защитник «МЮ» восстановится в течение нескольких недель

Нуссаир Мазрауи может пропустить несколько недель из-за проблем с сердцем.

Защитник «МЮ » успешно перенес небольшую профилактическую процедуру после того, как у него обнаружили учащенное сердцебиение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Это довольно распространенное состояние, и ожидается, что игрок полностью восстановится и будет готов к игре в течение нескольких недель.