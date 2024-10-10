Мерсон об «МЮ»: «Поставил бы кого-то вроде Невилла отвечать за подбор игроков. Гари был в этом клубе всю карьеру и досконально знает футбол. Или Фердинанда. Или даже обоих»
Пол Мерсон считает, что Гари Невилл и Рио Фердинанд могут помочь «Ман Юнайтед».
«Я бы поставил кого-то вроде Гари Невилла отвечать за подбор игроков.
Гари был в этом клубе всю свою карьеру, он досконально знает футбол.
Нужно назначить главным кого-то вроде него. Или Рио Фердинанда, или даже их обоих вместе, и сказать: «Хорошо, мы хотим отстроить этот клуб, каких игроков нам следует привлечь?» – сказал Sky Sports экс-игрок «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: One Football
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