Защитник Испании Вивиан читал «1984» Оруэлла на Евро: «Возможно, наша современность немного похожа на эту книгу»

Дани Вивиан рассказал об интересе к чтению и антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

– Давайте поговорим о книгах, одном из ваших увлечений. Что вы читали на чемпионате Европы?

– «1984» Джорджа Оруэлла.

– Можно ли сравнить все, что написано в этой книге, с современным миром?

– Черт возьми! Как в параллельном и контролируемом видении? Может быть, да.

Книга – это не плод воображения. Это что-то, что пытается объяснить повседневность, передать жизненный опыт.

Возможно, наша современность немного похожа [на «1984»].

– Переносится ли чтение на футбол?

– Я не читаю много романов, мне нравятся книги, которые дают мне знания, понимание жизни. Роман тоже может помочь.

Мне нравятся книги о Древней Греции или Римской империи, – рассказал защитник сборной Испании и «Атлетика ».