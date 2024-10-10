Защитник Испании Вивиан читал «1984» Оруэлла на Евро: «Возможно, наша современность немного похожа на эту книгу»
Дани Вивиан рассказал об интересе к чтению и антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.
– Давайте поговорим о книгах, одном из ваших увлечений. Что вы читали на чемпионате Европы?
– «1984» Джорджа Оруэлла.
– Можно ли сравнить все, что написано в этой книге, с современным миром?
– Черт возьми! Как в параллельном и контролируемом видении? Может быть, да.
Книга – это не плод воображения. Это что-то, что пытается объяснить повседневность, передать жизненный опыт.
Возможно, наша современность немного похожа [на «1984»].
– Переносится ли чтение на футбол?
– Я не читаю много романов, мне нравятся книги, которые дают мне знания, понимание жизни. Роман тоже может помочь.
Мне нравятся книги о Древней Греции или Римской империи, – рассказал защитник сборной Испании и «Атлетика».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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