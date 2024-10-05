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Моуринью – журналисту: «Не знаю, играл ли ты в футбол, я играл, но был дерьмовым футболистом»

Жозе Моуринью заявил, что был дерьмовым футболистом.

Тренер «Фенербахче» сказал об этом, когда его попросили оценить игру левого защитника Джейдена Остервольда в матче Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

«Не знаю, играл ли ты в футбол, я играл, на низком уровне, был дерьмовым футболистом.

Когда у тебя желтая карточка, а ты защитник, у тебя проблемы. Джейден получил желтую на 12-й минуте, так что играть 75 минут против хорошего соперника а гостях... Могу тебе пообещать, мой друг, это нелегко. Так что Джейден хорошо поработал, и мы набрали очко против хорошей команды», – сказал Моуринью.

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
Джейден Остервольде
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