Итурральде о пенальти за руку Камавинга в матче с «Лиллем»: «Верное решение. Он поднимает руку и останавливает ею мяч, летящий в створ»
Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил пенальти в ворота «Реала» в матче с «Лиллем».
Во 2-м туре Лиги чемпионов мадридцы уступили на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит с 11-метрового, назначенного за попадание мяча в руку Эдуардо Камавинга после удара Эдона Жегрова со штрафного.
«Конечно, это пенальти. Он держит [руку] вверху, а мяч летит в створ ворот. Обратите внимание на одну вещь. Альваро Бенито часто говорит об этом: «Почему игроки отворачиваются? Если бы Камавинга повернулся лицом к мячу, он не попал бы ему в руку».
Камавинга поднимает руку выше, чем нужно, и с ее помощью останавливает мяч, летящий в створ. Непреднамеренность не отменяет [пенальти]. Это было верное решение», – сказал экс-арбитр Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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