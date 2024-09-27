Карреру уволили из «Асколи». Неудача в Серии C

Продержался всего полгода.

Массимо Каррера снова без клуба. Бывшего тренера «Спартака» уволили из «Асколи». Причина – в неудачном старте в Серии С. В первых шести турах – две победы, две ничьи, два поражения. Финальной каплей стала ничья с «Карпи» (2:2).

Заранее было известно, что выезд к «Карпи» – последний шанс для Массимо сохранить работу. Ему нужен был положительный результат, но команда дважды уступала в счете и дважды отыгрывалась.

Массимо уволили на следующий же день. К ближайшей игре «Асколи» готовит тренер молодежки Кристиан Ледесма – возможно, вы помните его по «Лацио».

В «Асколи» Каррера проработал полгода – за это время вылетел из Серии Б

Карреру позвали в «Асколи» в марте – спасать ситуацию. Команда на тот момент шла третьей с конца в Серии Б. Начал неплохо – с разгрома последней команды лиги со счетом 4:1. Но дальше было тяжелее: например, три подряд нулевые ничьи.

Несмотря на то, что календарь был вполне удобный – соперников из верхней половины таблицы почти не было – набрать удалось 13 очков из 27 возможных. Этого хватило, чтобы заскочить в зону стыковых матчей, но перед последним туром «Асколи» откатился обратно на третье место с конца.

Победа в последнем матче не помогла – клуб вылетел в третий по счету итальянский дивизион.

Ожидалось, что летом у «Асколи» сменится владелец – у Массимо Пульчинелли выкупят его долю. Вместе с новым руководством придет и новый спортивный директор, который найдет замену Каррере. Но переговоры о продаже клуба провалились, Пульчинелли остался, спортивного директора сменили, а вот Массимо до сентября не трогали. Он готовил команду к сезону.

Ушли несколько лидеров: лучший бомбардир Педру Мендеш и опытнейший 37-летний защитник и капитан Эрик Боттегин уехали в «Модену». Несмотря на это, состав у «Асколи» по меркам Серии С был неплохой – сайт Transfermarkt называет его третьим после «Милан Футуро» и «Тернаны» по стоимости игроков. Поэтому десятое место, которое сейчас занимает «Асколи», не устраивало ни владельца, ни болельщиков.

В комментариях на новостном сайте, посвященном «Асколи», болельщики обвиняли Карреру в отсутствии тренерских идей и примитивном футболе – команда просто не знала, что делать на поле. Массимо экспериментировал со схемами, но не помогало – поиск в предпоследнем матче закончился поражением от «Луккезе» со счетом 1:2.

Как раз после него Каррере поставили ультиматум: или победа над «Карпи», или увольнение. Как вы знаете, «Асколи» не победил.

Как у Карреры дела после «Спартака»?

В 2019-м, через год после отставки из «Спартака», Каррера нашел новое место работы – в греческом клубе АЕК. Приходил, когда все было плохо: Массимо к декабрю стал уже третьим тренером за сезон. Итальянец наладил игру от обороны и в коронавирусный год почти вытащил команду в ЛЧ. После такого подвезли дорогих игроков (потратили рекордные для клуба 6 млн евро), но лучше не стало.

Карреру обвиняли в слишком острожной игре: на все топ-матчи и в чемпионате, и в еврокубках АЕК выходил удерживать счет – не всегда получалось. В Греции Массимо проработал год. Уволили, когда команда шла на четвертом месте и вылетела из Лиги Европы (посдеднее место в группе с «Лестером», «Брагой» и «Зарей»). Результаты в чемпионате АЕК не улучшил.

Следующий шанс прилетел быстро – уже в феврали позвали в «Бари». Это как раз был клуб Серии С, но претендовал на промоушн. Массимо пришел, когда команда шла третьей. Ушел уже в апреле: за два месяца проиграл столько же матчей, сколько его предшественники к февралю (по четыре). После увольнения Каррера три года сидел без работы, но регулярно общался с российскими изданиями.

Вот и сейчас итальянский тренер заявил о желании поработать в России: «Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю».

Верим? Ждем?

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры

Фото: East News /Andrea Iommarini / NurPhoto / NurPhoto via AFP, AP Photo/Luis Vieira