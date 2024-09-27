Гаврилов о чемпионстве Карреры со «Спартаком»: «Не показатель. Черчесов завоевывал титулы в Венгрии и Польше, а дальше что?»

Юрий Гаврилов поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Асколи».

Сегодня стало известно , что 60-летний специалист был уволен из клуба итальянской Серии С. В 2017 году Каррера выиграл со «Спартаком» чемпионат России.

«Сложно сказать, в чем причина. Может, команда его не приняла или еще что-то.

То, что Каррера чемпионство брал со «Спартаком » – вообще не показатель. Вон, Черчесов титулы завоевывал в Венгрии и Польше, а дальше что?

У нас в России уже много, кто работал, были специалисты и повыше уровнем, чем Каррера. Например, Эмери со «Спартаком» совсем ничего не показал, а потом добился столько всего в Европе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов .

Каррера после увольнения из «Асколи»: «Рассмотрю предложение из России, если поступит. Готов к новым вызовам»