Гаврилов о чемпионстве Карреры со «Спартаком»: «Не показатель. Черчесов завоевывал титулы в Венгрии и Польше, а дальше что?»
Юрий Гаврилов поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Асколи».
Сегодня стало известно, что 60-летний специалист был уволен из клуба итальянской Серии С. В 2017 году Каррера выиграл со «Спартаком» чемпионат России.
«Сложно сказать, в чем причина. Может, команда его не приняла или еще что-то.
То, что Каррера чемпионство брал со «Спартаком» – вообще не показатель. Вон, Черчесов титулы завоевывал в Венгрии и Польше, а дальше что?
У нас в России уже много, кто работал, были специалисты и повыше уровнем, чем Каррера. Например, Эмери со «Спартаком» совсем ничего не показал, а потом добился столько всего в Европе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов.
Каррера после увольнения из «Асколи»: «Рассмотрю предложение из России, если поступит. Готов к новым вызовам»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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