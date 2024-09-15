Карпин о Москалеве: «Хотелось бы поговорить с ним. Когда он не поставил пенальти в матче с «Локо», весь мир потом признал, что это 11-метровый»
Валерий Карпин признался, что хотел бы поговорить с арбитром Владимиром Москалевым.
Главный тренер «Ростова» высказался после матча 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:2), в котором он тоже был недоволен судейством.
«Мне бы хотелось поговорить с тем арбитром.. Как его там… Москалевым. Когда он не поставил пенальти в матче с «Локомотивом» (2:3). Весь мир потом признал, что это пенальти, а он в тот момент говорил, что пенальти нет. Если я играю в мяч, а мне потом бьют по ноге, то это и есть накладка и пенальти. А Москалев говорил, что это накладка и не пенальти. Вы понимаете, насколько бесполезно разговаривать на эту тему...
Что делать? Это к клубам вопросы. Говорить, наверное с арбитрами», — сказал Карпин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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