Руслан Нигматуллин: «Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея много игроков в заявке. Не вижу стратегии успеха в этом»

Руслан Нигматуллин высказался о большом количестве игроков в заявке «Химок».

«Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея у себя большое количество футболистов. Я в этом не вижу стратегии успеха.

Когда много футболистов, то половина команды из них несчастны, ведь они сидят на скамейке. Они вносят нехорошую ауру в атмосферу команды. А также совсем не будет конкуренции, ведь в команде 33 футболиста, и треть игроков на третьих ролях», – сказал бывший вратарь сборной России.