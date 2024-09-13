Руслан Нигматуллин: «Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея много игроков в заявке. Не вижу стратегии успеха в этом»
Руслан Нигматуллин высказался о большом количестве игроков в заявке «Химок».
«Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея у себя большое количество футболистов. Я в этом не вижу стратегии успеха.
Когда много футболистов, то половина команды из них несчастны, ведь они сидят на скамейке. Они вносят нехорошую ауру в атмосферу команды. А также совсем не будет конкуренции, ведь в команде 33 футболиста, и треть игроков на третьих ролях», – сказал бывший вратарь сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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