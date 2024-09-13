Анхель Ди Мария: «Ван Гал – худший тренер, не устану повторять. Он говорил, что Аргентина не обыграет Нидерланды на ЧМ. В итоге он засунул свои слова в... Ну, проглотил их»
Анхель Ди Мария вновь раскритиковал Луи ван Гала.
Ранее игрок «Бенфики» и бывший полузащитник сборной Аргентины неоднократно называл экс-тренера «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов худшим в карьере. Ди Мария работал с нидерландским тренером в «МЮ» с 2014 по 2015 год.
Ди Мария и ван Гал вновь пересеклись в четвертьфинале ЧМ-2022, где Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти).
«Луи ван Гал – худший тренер, который у меня когда-либо был. Никогда не устану это повторять.
Мы обыграли их по пенальти, хоть он и говорил, что мы этого не сделаем. Он ведь знает все.
В итоге он засунул свои слова в... Ну, он свои слова проглотил, скажем вежливо», – сказал Анхель в документальном фильме на Netflix, держа в руках реплику кубка за победу на чемпионате мира.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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