«Рубин» купил форварда Чуни у «Фрозиноне» за 2 млн евро. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А
«Рубин» объявил о трансфере Марвина Чуни.
23-летний нападающий покинул «Фрозиноне» и заключил контракт на 4 года с новой командой. Он будет выступать под 90-м номером.
Воспитанник «Баварии» обошелся «Рубину», как сообщалось ранее, в 2 млн евро.
В этом сезоне Чуни забил один гол в трех играх во второй лиге Италии. В прошлом сезоне он забил один раз за 22 игры в Серии А.
Подробно со статистикой уроженца Германии, проведшего один матч за сборную Албании, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости