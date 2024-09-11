«Рубин» купил форварда Чуни у «Фрозиноне» за 2 млн евро. У него 1 гол в прошлом сезоне Серии А

«Рубин» объявил о трансфере Марвина Чуни.

23-летний нападающий покинул «Фрозиноне » и заключил контракт на 4 года с новой командой. Он будет выступать под 90-м номером.

Воспитанник «Баварии» обошелся «Рубину », как сообщалось ранее , в 2 млн евро.

В этом сезоне Чуни забил один гол в трех играх во второй лиге Италии . В прошлом сезоне он забил один раз за 22 игры в Серии А.

Подробно со статистикой уроженца Германии, проведшего один матч за сборную Албании, можно ознакомиться здесь .