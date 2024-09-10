Из-за Брекзита «Реал» не смог подписать тренера «Стокпорта» Мэнгана. Англичанину отказали в оформлении рабочей визы

«Реал» потерпел неудачу, пытаясь подписать тренера «Стокпорта».

Энди Мэнган, отвечающий за работу с нападающими в клубе из третьего английского дивизиона, должен был войти в штаб по совету , сына итальянца.

Экс-форвард «Транмера» успел слетать в Мадрид и начать учить испанский, а также уже искал школу для своих детей. К тому же он уже подписал контракт с новым клубом.

Переход сорвался из-за последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Мэнган не смог получить рабочую визу, ему было отказано в ее оформлении.

Утверждается, что возможность подачи апелляции существует, однако вряд ли будет использована.