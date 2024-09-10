Из-за Брекзита «Реал» не смог подписать тренера «Стокпорта» Мэнгана. Англичанину отказали в оформлении рабочей визы

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Д3 Англия Стокпорт Давиде Анчелотти Политика Футбол

«Реал» потерпел неудачу, пытаясь подписать тренера «Стокпорта».

Энди Мэнган, отвечающий за работу с нападающими в клубе из третьего английского дивизиона, должен был войти в штаб Карло Анчелотти по совету Давиде, сына итальянца.

Экс-форвард «Транмера» успел слетать в Мадрид и начать учить испанский, а также уже искал школу для своих детей. К тому же он уже подписал контракт с новым клубом.

Переход сорвался из-за последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Мэнган не смог получить рабочую визу, ему было отказано в ее оформлении.

Утверждается, что возможность подачи апелляции существует, однако вряд ли будет использована.

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5 комментариев
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А в чем причина ? Может кто поконкретнее расписать ?
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Недостаточно квалифицированный специалист видимо. нелегалы из Африки более ценные кадры для евросоюза
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Ш-шабашка по ГПХ) какие они недалекие)))(шутка)
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Ответ Raul Bloodworth
А в чем причина ? Может кто поконкретнее расписать ?
Сложно технически. Проще получить ирландское гражданство(страна в ЕС), как Джуд Беллингем
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