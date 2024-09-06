Галлахер об уходе из «Челси»: «Я хорошо провел прошлый сезон, Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял» 

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Энцо Мареска Ла Лига Маурисио Почеттино Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер высказался о своем переходе из «Челси» в «Атлетико».

Хавбек прокомментировал мнение о том, что «синие» продали его в том числе из-за того, что он не подходит под модель Энцо Марески в техническом плане.

«Не думаю, что это правда. Считаю, что я провел хороший прошлый сезон с «Челси», ведь Маурисио Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял. И болельщикам тоже нравилось то, что я показывал на поле. Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволял мне выражать себя и показывать свою лучшую версию в «Челси».

«Челси» вправе принимать любые решения, они подписали несколько топ-игроков на длинные контракты. У меня ситуация иная, но, так или иначе, все, что произошло, хорошо для всех и все довольны», – сказал Галлахер.

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12 комментариев
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Крайне вежливо, учитывая весь сатанизм который происходит в Челси. В любом случае Атлетико солидный клуб, а что будет с Челси мы все посмотрим.
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Кажется, что Галлахер принесёт "Атлетико" куда больше пользы, чем Феликс "Челси".
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мне больше нравилась четверка Палмер Кайседо Мадуэке Галахер, чем та же четверка с Энцо. возможно хороший сезон опровергнет мое мнение, но есть ощущение, что Галахер давал больше баланса этой системе. возможно, нынешний вариант обороны сумеет закрыть недостатки полузащиты, но пока нет уверенности в ее надежности
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1. Нравилось некоторым болельщикам на Бридже. Это, безусловно, правда. Правда ещё и в том, что некоторые болельщики на Бридже умудрились сделать баннер посвящённый Мэйсону Маунту, который свинтил куда пожирнее через полгода, раньше, чем сделали баннер Канте, который без каких-то "но" входит в разговор о лучших футболистах в истории клуба.

Вполне допускаю, что это одни и те же люди, у которых слово "Кобхэм" вызывает эрекцию.

2. Галлахер действительно провёл хороший сезон по меркам Почеттино. Он регулярно его выпускал и доверял, более того - он даже делал Конора системообразующим игроком. И это главная причина, по которой ни Галлахера, ни Почеттино больше нет в клубе.
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Легенда. Ждём назад. И остальных, кто чистил бутсы Терри и Лэмпарда.
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Лучший игрок Челси за последние несколько лет!!!
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Как итог : Челси в Лиге Конференций
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Действительно, клуб продал футболиста, которого хотел продать. Сатанизм чистой воды.
Сам же знаешь, что врешь в своем комментарии)
Ну или реально веришь в то, что пишешь невзирая на факты.
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Ответ SOSLAN GABACHIEV
Сам же знаешь, что врешь в своем комментарии) Ну или реально веришь в то, что пишешь невзирая на факты.
В чём враньё?
Какие факты?
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Ответ Joker2104
Кажется, что Галлахер принесёт "Атлетико" куда больше пользы, чем Феликс "Челси".
Однозначно
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
1. Нравилось некоторым болельщикам на Бридже. Это, безусловно, правда. Правда ещё и в том, что некоторые болельщики на Бридже умудрились сделать баннер посвящённый Мэйсону Маунту, который свинтил куда пожирнее через полгода, раньше, чем сделали баннер Канте, который без каких-то "но" входит в разговор о лучших футболистах в истории клуба. Вполне допускаю, что это одни и те же люди, у которых слово "Кобхэм" вызывает эрекцию. 2. Галлахер действительно провёл хороший сезон по меркам Почеттино. Он регулярно его выпускал и доверял, более того - он даже делал Конора системообразующим игроком. И это главная причина, по которой ни Галлахера, ни Почеттино больше нет в клубе.
Но есть непонятный ассистент Гвардиолы и еще десяток новых фамилий за лето.
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