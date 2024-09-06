Галлахер об уходе из «Челси»: «Я хорошо провел прошлый сезон, Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял» 

Конор Галлахер высказался о своем переходе из «Челси» в «Атлетико».

Хавбек прокомментировал мнение о том, что «синие» продали его в том числе из-за того, что он не подходит под модель в техническом плане.

«Не думаю, что это правда. Считаю, что я провел хороший прошлый сезон с «Челси», ведь выпускал меня в каждом матче и доверял. И болельщикам тоже нравилось то, что я показывал на поле. Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволял мне выражать себя и показывать свою лучшую версию в «Челси».

« » вправе принимать любые решения, они подписали несколько топ-игроков на длинные контракты. У меня ситуация иная, но, так или иначе, все, что произошло, хорошо для всех и все довольны», – сказал .