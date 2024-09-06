Галлахер об уходе из «Челси»: «Я хорошо провел прошлый сезон, Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял»
Конор Галлахер высказался о своем переходе из «Челси» в «Атлетико».
Хавбек прокомментировал мнение о том, что «синие» продали его в том числе из-за того, что он не подходит под модель Энцо Марески в техническом плане.
«Не думаю, что это правда. Считаю, что я провел хороший прошлый сезон с «Челси», ведь Маурисио Почеттино выпускал меня в каждом матче и доверял. И болельщикам тоже нравилось то, что я показывал на поле. Я очень благодарен Почеттино за то, что он позволял мне выражать себя и показывать свою лучшую версию в «Челси».
«Челси» вправе принимать любые решения, они подписали несколько топ-игроков на длинные контракты. У меня ситуация иная, но, так или иначе, все, что произошло, хорошо для всех и все довольны», – сказал Галлахер.
Вполне допускаю, что это одни и те же люди, у которых слово "Кобхэм" вызывает эрекцию.
2. Галлахер действительно провёл хороший сезон по меркам Почеттино. Он регулярно его выпускал и доверял, более того - он даже делал Конора системообразующим игроком. И это главная причина, по которой ни Галлахера, ни Почеттино больше нет в клубе.
Ну или реально веришь в то, что пишешь невзирая на факты.
Какие факты?