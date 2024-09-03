«Ювентус» отдал Джало «Порту» в аренду без права выкупа. Переход защитника в «Рому» не состоялся

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«Ювентус» отдал Тиагу Джало «Порту» в аренду без права выкупа.

Договор рассчитан до конца сезона и не содержит опции выкупа. Ранее анонсированный переход игрока в «Рому» не состоялся. 

Как сообщает A Bola, туринский клуб будет платить 24-летнему игроку 50% зарплаты, составляющей около 4 миллионов евро в год. 

Джало лишь раз сыграл за «Юве» после трансфера из «Лилля» за 3,6 млн евро (плюс 2,6 млн в виде бонусов) в январе 2024-го.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

Фото: соцсеть «Порту». 

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