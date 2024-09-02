Соболев выложил фото синей кепки с изображением косатки и надписью «Killer»: «😂😂😂»

Александр Соболев выложил фото синей кепки с изображением косатки.

Форвард « », на днях перешедший из « », поделился фото синей кепки с изображением косатки и надписью «Killer» («Убийца») в телеграм-канале.

Футболист подписал его эмодзи: «😂😂😂».

Косатка (в английском языке killer whale – «кит-убийца») – вид китообразных из семейства дельфиновых. Является хищником.

Фото: t.me/Sobolev_7/573

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