Соболев выложил фото синей кепки с изображением косатки и надписью «Killer»: «😂😂😂»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия соцсети животные и спорт Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Соболев выложил фото синей кепки с изображением косатки.

Форвард «Зенита», на днях перешедший из «Спартака», поделился фото синей кепки с изображением косатки и надписью «Killer» («Убийца») в телеграм-канале.

Футболист подписал его эмодзи: «😂😂😂».

Косатка (в английском языке killer whale – «кит-убийца») – вид китообразных из семейства дельфиновых. Является хищником. 

Фото: t.me/Sobolev_7/573

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69 комментариев
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Есть ведь в редакции люди, которые в 8:30 утра не придумали ничего умнее, чем читать телеграм Соболева…
+108
-6
+102
На самом деле болельщики Спартака должны только радоваться тому, какой "персонаж" достался Зениту. Касатка, дельфин, корюшка, килька, какая разница. "Оздоровление" атмосферы в команде гарантировано.
+57
-6
+51
Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Косатка — зубатый кит, принадлежащий к семейству океанических дельфинов.
+33
-2
+31
Ответ Potapson
На самом деле болельщики Спартака должны только радоваться тому, какой "персонаж" достался Зениту. Касатка, дельфин, корюшка, килька, какая разница. "Оздоровление" атмосферы в команде гарантировано.
Спартак это такая среда, в которой всегда заводится что-либо, «портящее атмосферу»: то Глушаков, то Дзюба, то дельфин, то Жирный Жора и т.д. Поэтому в скором времени там снова произойдёт подобное и на свет появится очередной персонаж, которого все будут ненавидеть.
+32
-15
+17
Ответ Potapson
На самом деле болельщики Спартака должны только радоваться тому, какой "персонаж" достался Зениту. Касатка, дельфин, корюшка, килька, какая разница. "Оздоровление" атмосферы в команде гарантировано.
Пелядь и Бельдюга
+20
-3
+17
спасибо спортс за кринжуху с утра 🤡
+21
-5
+16
Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
А дельфин сразу понял бы что он не косатка
+14
-2
+12
Ответ STIGMATA88
Есть ведь в редакции люди, которые в 8:30 утра не придумали ничего умнее, чем читать телеграм Соболева…
Возможно, спортс - не самый умелый ресурс по части, собственно, спорта, но что надо делать, чтобы были клики и просмотры, они знают очень хорошо.
+16
-5
+11
Ответ STIGMATA88
Есть ведь в редакции люди, которые в 8:30 утра не придумали ничего умнее, чем читать телеграм Соболева…
На самом деле это гениально, в Европе ночь, новостей нет, а тут подарок судьбы с кучей потенциальных кликов
+12
-2
+10
Сблев
+9
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+9
Ответ Доктор Верховцев
Спартак это такая среда, в которой всегда заводится что-либо, «портящее атмосферу»: то Глушаков, то Дзюба, то дельфин, то Жирный Жора и т.д. Поэтому в скором времени там снова произойдёт подобное и на свет появится очередной персонаж, которого все будут ненавидеть.
Ну надо же как-то кадры для Зенита готовить )
+12
-4
+8
Ответ Доктор Верховцев
Спартак это такая среда, в которой всегда заводится что-либо, «портящее атмосферу»: то Глушаков, то Дзюба, то дельфин, то Жирный Жора и т.д. Поэтому в скором времени там снова произойдёт подобное и на свет появится очередной персонаж, которого все будут ненавидеть.
как и бомжи которые против дельфина а как парочку голов забьёт будут в опу целовать
+7
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+7
Ответ Доктор Верховцев
Ну один из последних кадров в Зените получил свои несколько лет славы, стал любимцем детей и домохозяек, стал одним из лучших игроков в истории российского футбола. В общем, как говорилось где-то, «ты просто не умеешь их готовить».
А человек какой замечательный вышел этот самый любимец детей и домохозяек )
А помните такого - Бакаев? А то мы уже начали забывать )
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Вторая Загитова.
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Как говорит наш шэф: если человек идиот, то это надолго©
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Ответ Доктор Верховцев
Спартак это такая среда, в которой всегда заводится что-либо, «портящее атмосферу»: то Глушаков, то Дзюба, то дельфин, то Жирный Жора и т.д. Поэтому в скором времени там снова произойдёт подобное и на свет появится очередной персонаж, которого все будут ненавидеть.
Переобувания идёт
+6
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+4
Скорее ему подходит следующая кепка
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Мне кажется спортс переоценил знания Соболева о том как касатка на английском, он просто себя считает киллером
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Ответ Lol Ko
Так человек в Спартаке проходил путь становления. Вот таким и вырос...
Так я же и говорю, за всеми не уследить, проблемные идут в Зенит, где они чувствуют себя как 🐬 в воде )
+2
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Соболеву можно посоветовать только одно ( и это роднит его с Кокориным, кстати!): поменьше выкладывать в интернет всякие фотки, и поменьше давать интервью! Может сойдет за умного. )
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Как маленький ребенок...
+2
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Ответ MagicWithoutBorders
Мне кажется спортс переоценил знания Соболева о том как касатка на английском, он просто себя считает киллером
Ну и подумал, что это дельфин изображён.
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Не самый дорогой и не самый неумный СММщик в истории зенита

Дзюпу трудно переплюнуть
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Спортс, с какого болта это появляется "в новостях моей команды"? Я не болею за Зенит.
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Ответ Пользователь Имени
А человек какой замечательный вышел этот самый любимец детей и домохозяек ) А помните такого - Бакаев? А то мы уже начали забывать )
Так человек в Спартаке проходил путь становления. Вот таким и вырос...
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Ответ Трент Резнор
Пелядь и Бельдюга
Есть такая рыба, называется простипома, мне кажется ему четко подходит)
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Всегда думал, что касатка пишется через А, и выложили безграмотность. А оказывается олень это я, кОсатка - кит, а касатка - ласточка такая...
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Пока Соболь кепки с дельфинами постит, в это время аргентинец, прямой конкурент за место в основном составе, дублями стреляет.
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Ответ Vladislav Kid
Спортс, с какого болта это появляется "в новостях моей команды"? Я не болею за Зенит.
Но ведь зашли коммент оставить. А значит, цель в виде кликбейта достигнута ;)
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Ответ Доктор Верховцев
Спартак это такая среда, в которой всегда заводится что-либо, «портящее атмосферу»: то Глушаков, то Дзюба, то дельфин, то Жирный Жора и т.д. Поэтому в скором времени там снова произойдёт подобное и на свет появится очередной персонаж, которого все будут ненавидеть.
Ждите пополнения тогда
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