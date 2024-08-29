Нойер о жеребьевке «Баварии» в ЛЧ: «Барса» и «ПСЖ» хорошо начали сезон, «Шахтер» много лет играет в турнире, «Бенфика» очень сильна. Хотим показать, что мы можем побеждать»

Мануэль Нойер высказался о соперниках «Баварии» по общему этапу Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб проведет 8 матчей со следующими командами: «ПСЖ» (дома); « » (на выезде); «Бенфика» (дома); «Шахтер» (на выезде); «Динамо» Загреб (дома); «Фейеноорд» (на выезде); «Слован» (дома); « » (на выезде).

«Это будут очень захватывающие матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверенные в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины.

«Барселона» и « » хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне.

« » – это команда, которая много лет участвует в . Игра пройдет в Гельзенкирхене, из-за чего станет для меня очень особенной.

«Бенфика» – очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас также уже есть опыт игры с загребским «Динамо». «Слован», безусловно, получит импульс от прохождения квалификации.

Что касается «Астон Виллы», то наши английские парни будут особенно рады возможности сыграть в Англии», – отметил голкипер «Баварии».