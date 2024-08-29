Нойер о жеребьевке «Баварии» в ЛЧ: «Барса» и «ПСЖ» хорошо начали сезон, «Шахтер» много лет играет в турнире, «Бенфика» очень сильна. Хотим показать, что мы можем побеждать»

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Мануэль Нойер высказался о соперниках «Баварии» по общему этапу Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб проведет 8 матчей со следующими командами: «ПСЖ» (дома); «Барселона» (на выезде); «Бенфика» (дома); «Шахтер» (на выезде); «Динамо» Загреб (дома); «Фейеноорд» (на выезде); «Слован» (дома); «Астон Вилла» (на выезде).

«Это будут очень захватывающие матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверенные в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины.

«Барселона» и «ПСЖ» хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне.

«Шахтер» – это команда, которая много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Гельзенкирхене, из-за чего станет для меня очень особенной.

«Бенфика» – очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас также уже есть опыт игры с загребским «Динамо». «Слован», безусловно, получит импульс от прохождения квалификации.

Что касается «Астон Виллы», то наши английские парни будут особенно рады возможности сыграть в Англии», – отметил голкипер «Баварии».

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11 комментариев
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Отличная жеребьёвка, и сразу видны преимущества формата: 8 разных соперников вместо 3-х, 3 очень хороших вывески (и это минимум, могло быть сильнее), плюс борьба за 8-ку и прямой выход как минимум 5-6 матчей со 100% мотивацией обеспечит
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Ответ Михо
Некий Николай Саприн, комментатор эксперт с Окко в студии прогнозировал крупную победу Барсы над Баварией. Видимо фанат Барсы, они мечтают об этом уже много лет😃
Послушал этот эфир на Окко, тут писали, что там просто профессионалы дикие работают, не чета Матчтв, но боже мой, что они там несут.) Мдаа.
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+2
Ответ che kaif
Ноер по привычке дома трешку вытащит от Парижа
Когда сформировалась эта привычка? Один раз случайно выиграли а криков то😃 скорее опять немецкий клуб буднично, как всегда, как Боруссия в прошлом розыгрыше, вынесет псж и даже этого не заметит😃 статистику встреч глянь и сделай выводы
+4
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+2
Ответ Михо
Когда сформировалась эта привычка? Один раз случайно выиграли а криков то😃 скорее опять немецкий клуб буднично, как всегда, как Боруссия в прошлом розыгрыше, вынесет псж и даже этого не заметит😃 статистику встреч глянь и сделай выводы
После финала до сих пор фантомные боли у них 😂
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парижское недоразумение по привычке вылетит)
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