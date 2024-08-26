У Батракова нет пункта об отступных в контракте с «Локомотивом», но есть штраф за расторжение – 20 млн евро. 19-летний хавбек набрал 3+5 за 6 матчей в сезоне РПЛ (Metaratings)
У Алексея Батракова отсутствует пункт об отступных в контракте с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что сумма выкупа 19-летнего полузащитника по действующему соглашению с клубом составляет 20 миллионов евро.
По данным Metaratings, это не отступные, а штраф, который сторона футболиста будет обязана выплатить «Локомотиву» в случае одностороннего расторжения контракта.
В нынешнем сезоне Батраков забил 3 гола и сделал 5 результативных передач за 6 матчей в Мир РПЛ.
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В контракте не прописаны отступные, значит любой клуб для покупки Батракова должен договариваться напрямую с Локомотивом и клуб выставляет цену, которую хочет получить за игрока.
А если кто-то присядет на уши Батракову чтобы тот разорвал контракт, то будьте добры выписать чек в Локо на 20 млн евро.
По моему, вполне правильное решение.
Радуемся лишь замечательному старту и, что еще приятней, красивой и старательной игре в каждом матче.
Мы просто в моменте кайфуем, понятно, что всё может измениться.
Здоровья всем игрокам всех команд!
Понятно, что формально первое платит другой клуб, а второе - футболист. Но в общем-то понятно, что футболисту в такой ситуации деньги даст тот же другой клуб...
Его первый сезон в большом футболе, сверкнул в паре матчей и все. Выписывают уже золотые горы и считают суммы отступных.
Ему надо просто играть и развиваться, все остальное придёт само.
Глядя на игру Батракова есть такое же ощущение, что этот игрок может делать разницу. За него хочется болеть.