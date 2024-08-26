У Батракова нет пункта об отступных в контракте с «Локомотивом», но есть штраф за расторжение – 20 млн евро. 19-летний хавбек набрал 3+5 за 6 матчей в сезоне РПЛ (Metaratings)

У Алексея Батракова отсутствует пункт об отступных в контракте с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что сумма выкупа 19-летнего полузащитника по действующему соглашению с клубом составляет 20 миллионов евро.

По данным Metaratings, это не отступные, а штраф, который сторона футболиста будет обязана выплатить «Локомотиву» в случае одностороннего расторжения контракта.

В нынешнем сезоне Батраков забил 3 гола и сделал 5 результативных передач за 6 матчей в Мир РПЛ.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?