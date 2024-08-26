У Батракова нет пункта об отступных в контракте с «Локомотивом», но есть штраф за расторжение – 20 млн евро. 19-летний хавбек набрал 3+5 за 6 матчей в сезоне РПЛ (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Алексей Батраков Футбол

У Алексея Батракова отсутствует пункт об отступных в контракте с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что сумма выкупа 19-летнего полузащитника по действующему соглашению с клубом составляет 20 миллионов евро.

По данным Metaratings, это не отступные, а штраф, который сторона футболиста будет обязана выплатить «Локомотиву» в случае одностороннего расторжения контракта.

В нынешнем сезоне Батраков забил 3 гола и сделал 5 результативных передач за 6 матчей в Мир РПЛ.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?

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66 комментариев
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Зенит выкупит и отправит в Сочи, чтоб не мешался.
+104
-13
+91
Локомотив нужно оштрафовать вообще за то, что они первое место занимают
+78
-12
+66
Ответ Liver0910
Зенит выкупит и отправит в Сочи, чтоб не мешался.
Вместе с Пиняевым. А то голову подняли, погляди на них.
+41
-12
+29
Ответ alexsem69
Кто блин подписывает эти контракты?? Вредительство для клуба!
Так а в чем конкретно тут «вредительство» ?

В контракте не прописаны отступные, значит любой клуб для покупки Батракова должен договариваться напрямую с Локомотивом и клуб выставляет цену, которую хочет получить за игрока.
А если кто-то присядет на уши Батракову чтобы тот разорвал контракт, то будьте добры выписать чек в Локо на 20 млн евро.

По моему, вполне правильное решение.
+19
-2
+17
Ответ alexsem69
Кто блин подписывает эти контракты?? Вредительство для клуба!
20 млн евро,что тебя не устраивает для 19 летнего новичка по сути?
+18
-3
+15
Нормальный такой штраф. После продажи Глушенкова за копейки боссы Локо делают правильные выводы
+17
-4
+13
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
+13
-4
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
На что обижаться то? Разве кто-то из болельщиков Локо заикался о чемпионстве?
Радуемся лишь замечательному старту и, что еще приятней, красивой и старательной игре в каждом матче.
+8
0
+8
Ответ alexsem69
Кто блин подписывает эти контракты?? Вредительство для клуба!
а в чем вредительство для клуба?
+11
-3
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
Думаю так же, но посмотрим по итогу
+7
0
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
Просто радуемся первому месту за долгое время. Я, как болельщик Локо, буду рад очень финишу в тройке.
+7
0
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
На что обижаться? Мы входили в сезон без ожиданий, с надеждой на лучшее. Очевидно, что без укрепления состава, это «лучшее» будет до поры до времени, поэтому готовы к тому, что вполне можем откатиться и к середине таблицы. Когда ничего не ждешь, проще ко всему относится, к успеху и к неудачам)
+6
0
+6
Ответ Liver0910
Зенит выкупит и отправит в Сочи, чтоб не мешался.
За 20 не выкупит
+10
-4
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Предвижу что болельщики Локо на меня обидятся, но уверен что при всëм уважении лидерство недолговечно. С таким составом длинную дистанцию чемпионата не выиграть. Чудес на свете не бывает, пример Лестера не показатель.
Не, всё норм
Мы просто в моменте кайфуем, понятно, что всё может измениться.
Здоровья всем игрокам всех команд!
+4
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А в чем, собственно, принципиальная разница между отступными и таким штрафом?

Понятно, что формально первое платит другой клуб, а второе - футболист. Но в общем-то понятно, что футболисту в такой ситуации деньги даст тот же другой клуб...
+7
-3
+4
Да отстаньте вы от парня, дайте ему играть спокойно.
Его первый сезон в большом футболе, сверкнул в паре матчей и все. Выписывают уже золотые горы и считают суммы отступных.
Ему надо просто играть и развиваться, все остальное придёт само.
+4
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+3
Батраков сейчас в Локо играет на позиции Глушенкова,а сам Глушенков травмирован и ему в Зените нужна замена. Так чтобы не перестраивать игру Зенита проще срочно купить Батракова. Локо готовьтесь, Бу-га-га-га!
+8
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+2
Ответ alexsem69
Кто блин подписывает эти контракты?? Вредительство для клуба!
20 млн за расторжение для молодого игрока с несколькими матчами в РПЛ - нормально. Другое дело, что его скоро нужно будет переподписывать, повысив зарплату
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0
+2
Ответ jqzn88xn6n
Локомотив нужно оштрафовать вообще за то, что они первое место занимают
ЭСК уже разбирается!
+4
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+2
Ответ Made-in-Russia
Да отстаньте вы от парня, дайте ему играть спокойно. Его первый сезон в большом футболе, сверкнул в паре матчей и все. Выписывают уже золотые горы и считают суммы отступных. Ему надо просто играть и развиваться, все остальное придёт само.
Бывают игроки, в которых есть какая то магия, в локо иногда такие появляются в Академии. Измайлов, Билялетдинов, Миранчук.
Глядя на игру Батракова есть такое же ощущение, что этот игрок может делать разницу. За него хочется болеть.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ты привëл хороший пример, Пиняев сверкнул и потух. Даже заклятые враги Зенита признают что совсем уж провальные приобретения Зенит делает в 1 случае из 100.
Маркизио, Сутормин, Молло, Краневиттер, Маммана, и ещё десятка менее значимых. Это за последние лет 5-7. Вы настаиваете, что зенит за это время приобрёл более 500 игроков?
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дай угадаю... Зениту очень нужно...
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Ответ Censormorum
Несколько лет не смотрю РПЛ, но черт возьми, что там за Батраков отступные которого вот уже неделю будоражат просторы Sports?
Смотри там у локо новая звездочка растет. Видимо этот сезон ты еще не начал смотреть
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а что зенит уже уши навострил что ли
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Играй пока молодой, мальчик играй пока молодой....
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Ответ Валерий Глубокий
Грамотно ) надо было до 40 поднять !!!
20 для всех и 40 для Зенита, думаю справедливо и многие клубы так скоро и будут прописывать двойной ценник исключительно для них.
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Ответ Zenith forever
Батраков сейчас в Локо играет на позиции Глушенкова,а сам Глушенков травмирован и ему в Зените нужна замена. Так чтобы не перестраивать игру Зенита проще срочно купить Батракова. Локо готовьтесь, Бу-га-га-га!
Так отступных нет, придется заплатить как за Малкома, если не больше)))
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Ответ azfotki
ага он
Плохо, этот персонаж легко парню голову запудрит, вон братья уже можно сказать завязали с футболом в 28 лет то. Надеюсь, что именно их пример будет для Лехи очень наглядным.
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Ответ Viacheslav Khalzov
А что, и у Батракова агент Шпинев!!!?
ага он
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Ответ azfotki
Итого все 25 придется Зениту платить...Шпинев еще себе сверху запросит)
А что, и у Батракова агент Шпинев!!!?
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