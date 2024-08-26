15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?
Сейчас – самый результативный.
«Локомотив» неожиданно лидирует в Мир РПЛ после шести туров.
Пять побед, 15 очков – один из лучших стартов клуба в истории. Мощнее было только в начале 2000-х.
● В сезоне-2002 «Локо» после шести туров делил лидерство с ЦСКА. В итоге так параллельно и дошли до золотого матча. И взяли первый чемпионский титул.
● Сезон-2000 закончили хуже. «Локо» лидировал с четвертого по восьмой туры, но потом пропустил вперед «Спартак». Так и не догнали. Хотя второе место удержали уверенно – «Торпедо» отстало на семь очков.
● К чемпионству-2004 пришли после не такого уверенного старта. Тогда после шести туров было всего девять очков и шестое место. Команда разогналась к октябрю, выдала мощнейшую серию из шести побед и ничьей в семи матчах.
● Забавно, что прошлом сезоне «Локомотив» шел восьмым с девятью очками. И забили тогда меньше, и пропустили больше. Так что прогресс серьезный. Вообще, «Локо»-2024 на старте сезона уже результативнее всех предыдущих версий.
● Несколько клубов выдавали идеальный старт по итогам шести туров и набрали 18 очков из 18 возможных: «Динамо» в сезоне-1995 (четвертое место в итоге), «Спартак»-1999 (чемпион), «Рубин»-2008 сделал даже семь побед подряд (чемпион), «Зенит»-2014/15 и – восемь (чемпион), ЦСКА-2015/16 – семь (чемпион).
● В 18 из 32 сезонов российской истории чемпионом становился тот, кто лидировал (или делил первое место) после шести туров. Далеко не всегда, но больше половины случаев.
«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии
Гол, который вывел «Локо» в лидеры – сказка. Мегарозыгрыш за первые 8 секунд тайма
Фото: РИА Новости/Александр Поляков; fclm.ru
Давайте радоваться сегодняшнему дню )
А в таблицу лучше не смотреть.
P.S При Палыче в 2018 похожее было ощущение :-)
Но насчет цыплят и осени - тут согласен
Переходы Конти и Хамулича - это вообще непонятно что и зачем было. С Ньямси - более или менее попали.
А "опытные игроки" - это нынче у нас Тимофеев, который ну совсем не впечатлил, когда на поле появлялся. Зато "бесплатный"!
Что касается "повезло", везет тому, кто везет, а второе - где нам с ЦСКА повезло? Кони были сильнее? Ну наверное были посильнее. Однако если вы сильнее - забивайте, целых 90+ минут для этого есть. Но забили мы, не с пенальти, не с углового, не автогол - а с игры.
А на насчёт 100-летия, то юбилей дутый, как и у всех столичных клубов РПЛ. Ну какие 100-летия если первые чемпионаты в 36 году прошёл??? 🤣 В основном года основания почти всех футбольных клубов России с 34-35 годов.
Но предпочту не восторгаться раньше времени, ещё 24 тура впереди, а у нас обойма не такая уж и большая - пара человек травмы получат, а заменить их почти некем. А у нас осень в последние годы не раз бывала "травматичной".
Да и молодые игроки не отличаются стабильностью - как раньше восхищались Карпукасом, а сейчас у него будто бы спад.
Так что большой вопрос, надолго ли этого запала хватит. Я-то конечно порадуюсь, если будем претендовать на тройку. Но это не значит, что клубу сейчас не нужно усиление через трансферы.
К тому же, про Ракова и Батракова я наслышан ещё с тех пор, как они за молодёжку играли, от тех, кто матчи молодёжки постоянно смотрит - они давно предлагали этих двоих с основой наигрывать (Раков много забивал, у Батракова много голевых). Сейчас я от этих людей не слышу, что в нынешней молодёжке есть столь же яркие игроки, как Вадим и Алексей.
Да, это не значит, что у Локо нет шансов против Зенита, но он тогда был важным фактором в атаке Локо - 2 гола и голевая + поданный им угловой, после которого Кержаков в свои ворота мяч отправил. Из 5 голов - 4 были при его непосредственном участии.
Ну это было логично. Команда до его прихода была в зоне стыков, и игры не было, а с ним - мало того что вопрос "вылетит/не вылетит" стал неактуальным за 3-4 матча, так аж до 8 места допрыгали.
В прошлом году больше всего критики было за вылет из кубка после поражений от Балтики и Урала. ММГ тогда даже об отставке заговорил, но по информации прессы, его не отпустили.
Ну и руководство тогда говорило о целях - место в тройке в РПЛ и минимум финал кубка. Формально задачи на сезон не выполнены. Плюс, одна из претензий к нему была в том, что много потерь очков было именно в матчах с другими московскими командами - хотя и победили Зенит 2 раза, но со Спартаком, ЦСКА и Динамо - по 1 поражению и 1 ничьей.
В остальном у болельщиков сейчас куда больше вопросов к руководству, чем к тренеру. Понятно, что тренер из имеющегося состава выжимает максимум.