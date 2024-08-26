15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?

Сейчас – самый результативный.

«Локомотив» неожиданно лидирует в Мир РПЛ после шести туров.

Пять побед, 15 очков – один из лучших стартов клуба в истории. Мощнее было только в начале 2000-х.

● В сезоне-2002 «Локо» после шести туров делил лидерство с ЦСКА. В итоге так параллельно и дошли до золотого матча. И взяли первый чемпионский титул.

● Сезон-2000 закончили хуже. «Локо» лидировал с четвертого по восьмой туры, но потом пропустил вперед «Спартак». Так и не догнали. Хотя второе место удержали уверенно – «Торпедо» отстало на семь очков.

● К чемпионству-2004 пришли после не такого уверенного старта. Тогда после шести туров было всего девять очков и шестое место. Команда разогналась к октябрю, выдала мощнейшую серию из шести побед и ничьей в семи матчах.

● Забавно, что прошлом сезоне «Локомотив» шел восьмым с девятью очками. И забили тогда меньше, и пропустили больше. Так что прогресс серьезный. Вообще, «Локо»-2024 на старте сезона уже результативнее всех предыдущих версий.

● Несколько клубов выдавали идеальный старт по итогам шести туров и набрали 18 очков из 18 возможных: «Динамо» в сезоне-1995 (четвертое место в итоге), «Спартак»-1999 (чемпион), «Рубин»-2008 сделал даже семь побед подряд (чемпион), «Зенит»-2014/15 и – восемь (чемпион), ЦСКА-2015/16 – семь (чемпион).

● В 18 из 32 сезонов российской истории чемпионом становился тот, кто лидировал (или делил первое место) после шести туров. Далеко не всегда, но больше половины случаев.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

Гол, который вывел «Локо» в лидеры – сказка. Мегарозыгрыш за первые 8 секунд тайма

Фото: РИА Новости /Александр Поляков; fclm.ru