«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике назвал испанских журналистов надоедливыми из-за вопроса о Мбаппе.

На пресс-конференции перед стартом сезона Лиги 1 тренера «ПСЖ» спросили о том, как он будет компенсировать уход Килиана Мбаппе, и попросили оценить дебют форварда за «Реал». Француз забил в первом матче за «Мадрид» – «Аталанте» в матче за Суперкубок Европы (2:0).

«Я не видел [дебютного матча Мбаппе]. Какие вы, испанцы, надоедливые. Вы все еще здесь. Как долго будете тут? Как вам Олимпиада?

Честно говоря, я не ожидал, что вы продолжите спрашивать меня о Мбаппе. Но мне нечего скрывать. Он уникальный, исключительный человек и игрок, которого я обожаю. Я желаю ему всего наилучшего, за исключением тех случаев, когда он играет против нас.

Мы все знаем Килиана и его качества, но для меня как тренера, для команды это захватывающий вызов. По моему опыту, если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40 голов. 12 умножить на 4 – 42 (48 – Спортс’’)», – сказал Энрике.

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59 комментариев
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Энрике в нашей парижской Пятерочке всё время обсчитывают
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+78
(48 - Спортс).
Ну вот зачем?)
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Ответ NomerSports
три раза перечитал так ничего и не понял .
Главный посыл там: Спортс умнее Энрике в таблице умножения
+41
0
+41
Ладно, Я даже не знаю, как это комментировать
+38
-1
+37
Вы же понимаете, как редакция оценивает наше умственное развитие, раз в скобочках аж правильный ответ написали?)
+30
-1
+29
Ответ kokakoka
(48 - Спортс). Ну вот зачем?)
Думаешь большинство комментаторов спортса даже не выкупили бы?
+25
-2
+23
12 × 4 = 40 с чем-то
+18
0
+18
Ответ ID89
Энрике в нашей парижской Пятерочке всё время обсчитывают
Пятерочка для Энрике -- это сеть 2×2
+14
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+14
Ответ ID89
Энрике в нашей парижской Пятерочке всё время обсчитывают
Просто 6 голов отменить ВАР.
+14
-1
+13
12 умножить на 4 – 42 (48 – Спортс’’)

Спасибо за примечание Спортс! Сам посчитать не смог, а тут как раз вы!
+12
-1
+11
три раза перечитал так ничего и не понял .
+11
-1
+10
Ещё одно подтверждение что тренеры все до единого, если бы не футбол максимум на складах грузчиками работали, а их нам Лукомский гениями рисует
+10
-1
+9
Ответ Groznyi2024
Думаешь большинство комментаторов спортса даже не выкупили бы?
Да! Чёрт возьми))
+8
0
+8
Ответ Niko [Ars]
Ладно, Я даже не знаю, как это комментировать
Вполне очевидно что Энрике пытается привлечь внимание Боули и попасть в Челси - со схемой 4-4-3 будет ставить рекорды по владению
+7
-1
+6
А вы точно тренер?
+8
-3
+5
Ответ Yen Bedder
А если забьют по 25, то будет 100! Не благодарите
93 (100 - спортс)
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Он явно не заморачивается всякими там x(G)
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А если забьют по 25, то будет 100! Не благодарите
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Он сразу 6 в свои ворота вычел похоже
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Ответ NomerSports
три раза перечитал так ничего и не понял .
6 голов не засчитают
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Ответ Алексей Клинский
Вы же понимаете, как редакция оценивает наше умственное развитие, раз в скобочках аж правильный ответ написали?)
нет, просто они так самоутверждаются, демонстрируя, что хотя бы в таком вопросе могут не налажать
+3
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Пятью пять - 36
+4
-1
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Просто Аристотель каталонский.
+2
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+2
Автоголы в актив команды не засчитываются, но на табло фамилия игроков присутствует. Так что все верно
+2
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Ответ ID89
Энрике в нашей парижской Пятерочке всё время обсчитывают
После этого вью Лапорта явно заинтересовался Энрике с новой силой. С таким умником на его зарплате можно сыграть в новый импровизированный рычаг.
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У Энрике план замены Мбаппе на уровне его знаний по математике начальной школы
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Похоже Энрике даже начальной школы не окончил :)
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Если также очки считать будет, то до чемпионства может не хватить
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Математика не его конёк, это понятно, но всё равно в футболе такое не работает)
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Ответ Antuanych
Хрен с ней, с математикой. Где найти четырех футболистов, способных забивать больше 10 голов за сезон? )
Уж в ПСЖ то найдутся, не Факел же.
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