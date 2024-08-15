«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе

Луис Энрике назвал испанских журналистов надоедливыми из-за вопроса о Мбаппе.

На пресс-конференции перед стартом сезона Лиги 1 тренера «ПСЖ» спросили о том, как он будет компенсировать уход Килиана Мбаппе, и попросили оценить дебют форварда за «Реал». Француз забил в первом матче за «Мадрид» – «Аталанте» в матче за Суперкубок Европы (2:0).

«Я не видел [дебютного матча Мбаппе]. Какие вы, испанцы, надоедливые. Вы все еще здесь. Как долго будете тут? Как вам Олимпиада?

Честно говоря, я не ожидал, что вы продолжите спрашивать меня о Мбаппе. Но мне нечего скрывать. Он уникальный, исключительный человек и игрок, которого я обожаю. Я желаю ему всего наилучшего, за исключением тех случаев, когда он играет против нас.

Мы все знаем Килиана и его качества, но для меня как тренера, для команды это захватывающий вызов. По моему опыту, если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40 голов. 12 умножить на 4 – 42 (48 – Спортс’’)», – сказал Энрике.