Моуринью о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: «Победы заслуживала одна команда, но выиграла другая. Если я заговорю о судействе, у меня будут проблемы. Посмотрите финал ЛЕ-2023, и вы поймете»

Теги Лилль Рома Жозе Моуринью Севилья лига 1 Франция Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА судьи Хосе Мария Санчес Мартинес видеоповторы Футбол

Жозе Моуринью сослался на судейство после вылета «Фенербахче» из квалификации ЛЧ.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1). «Фенербахче» открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. На 118-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти, назначенный главным арбитром Хосе Мартинесом после подсказки видеоассистента из-за попадания в руку игроку турецкой команды.

Первая встреча завершилась победой французов 2:1.

«По моему мнению, победы заслуживала одна команда, но победила другая», – заявил главный тренер «Фенербахче».

Он также намекнул на недовольство судейством, повторив свою знаменитую фразу времен работы в «Челси».

«Если я заговорю, у меня будут проблемы. Я не хочу продолжать это предложение. Если вас интересует его оставшаяся часть, приглашаю вас посмотреть финал Лиги Европы «Рома» – «Севилья» в сезоне-2022/23. Тогда вы поймете продолжение», – сказал Моуринью.

В финале Лиги Европы в 2023-м «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. После игры тренер был недоволен судейством Энтони Тэйлора.

Португальский специалист был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне. Он был уволен из «Ромы» в январе.

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33 комментария
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Особенный нытик к сожалению вернулся
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Жозе переходит на новый уровень от 3 лет контракта срок сократился до 3 матчей)
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Моуринью, ведь, ещё не такой старый. На 4 года младше Анчелотти.
А такое ощущение, что Карло - человек который впитал в себя весь лучший тренерский опыт из прошлого, при этом черпая что-то новое и полезное из "новой тренерской волны".
А Жозе - этакий старый, заскорузлый человек, который не только сам не хочет развиваться в своём ремесле, но и совсем не хочет принимать тот факт, что это ремесло, хочет он этого или нет, всё-таки развивается, и не стоит на месте.
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Традиционное нытье Жозика о судействе, хотя пенальти был назначен по делу. При этом он забыл, что в середине второго тайма арбитр не назначил пенальти в ворота Фенера и дело даже не дошло бы до овертайма. По игре же Фенер не показал почти ничего, большинство моментов это дальние удары.
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Жозе хватит, сборную иди тренируй.
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Жозе напоминает мне Мостового. Печально, что такой яркий тренер превратился в посмешище в глазах адекватных людей
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Ушел бы в сборную было меньше проблем
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Ответ Давид Agabekyan
Особенный нытик к сожалению вернулся
А он куда-то уходил?
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Неустойка в этот раз капнет на счет Моуриньо быстрее, чем в прошлые разы
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Причем тут финал ЛЕ-23, когда сейчас отбор в ЛЧ 24/25?
Типичное нытье, что не так с судейством было вчера?
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Жозе похоже не понимает что все эти его манипуляции в прессе легко читаются. Вообще, я в замешательстве по отношению к нему. Лет 5 назад мне он казался глыбой, входил в элиту тренерского штаба. Но после тотенхема будто превращается в Голливудский сиквел, который просто хочет заработать бабла за счет громкой фамилии. С Ромой была полная порнография, сейчас очередь пришла турецкой Суперлиги, где местная экономика не позволит долго содержать Жозе с такими результатами. В общем ожидайте в январе в Аравии некогда легендарного тренера.
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Ответ Joker2104
Моуринью, ведь, ещё не такой старый. На 4 года младше Анчелотти. А такое ощущение, что Карло - человек который впитал в себя весь лучший тренерский опыт из прошлого, при этом черпая что-то новое и полезное из "новой тренерской волны". А Жозе - этакий старый, заскорузлый человек, который не только сам не хочет развиваться в своём ремесле, но и совсем не хочет принимать тот факт, что это ремесло, хочет он этого или нет, всё-таки развивается, и не стоит на месте.
Справедливости ради, у Анчелотти был период после Баварии (а может и начиная с Баварии), когда казалось, что он уже всё. Почитай, что писали, когда его из Эвертона позвали снова в Реал. Большинство фанатов мадридцев жестко критиковали руководство за такой выбор. Типа, берут сбитого летчика, который в АПЛ за 10-е места боролся.
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Позорный тренер не зря его гвардиола вышвырнул из моей барсы.
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Ну у этого как обычно - судьи, игроки, газон у углового флажка, магнитуда - кто угодно виноват.
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Чалов и Моуриньо в этом сезоне синхронно идут за трофеями
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Старые песни о главном)
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Ох уж эти судейские Севилья и Лилль!
Ему точно в Спартак
Как влитой к фразе "желтая карточка сломала на игру"
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Докатился Жозе - его команда не смогла забить ни одного гола на своём поле французскому середняку - если бы не "автогол", то вылетели бы в основное время. А судейство ~ соперник вроде бы вырвал победу, играя в меньшинстве и нет❓🤔
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Рано начал, только 2 матча продержался без перекладывания вины за поражение на других
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Кто о чём, а Моуринью о судействе.
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За что боролись, на то и напоролись. Вопросов к Моуриньо нет - он закончился как топ-тренер ещё в МЮ. Вопросы только к руководству Фенера, которое разменяло интересного успешного тренера на Жозе чисто ради хайпа. Ну вот пусть и радуются.

Уже в момент прихода португальца в Фенер всё было ясно как день.
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Йозе Марино поплыл,как обычно
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Мауриньо ты ещё не видел наших Кукуляков с Кукуянами )
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Жозе, денег до хрена… может на пенсию пора?
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Хосе, дорогой ты наш, Марино. Тебе не стоит сейчас такого говорить. Одни тебя в грязь сливают, другие ждут, что ты ещё ого-го. Так давай, показывай, кто ты на самом деле. Байки про судейство на этом этапе уже не катят (каким бы оно ни было)
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толмач ныл бы на судей даже если их на поле не было
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Маур быстро заговорил о судействе. Я так то только на второй год жду его увольнения.
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Там моментов была куча, надо было забивать
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Por que?
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очень жаль видеть Жозе таким, к сожалению после МЮ поплыл
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