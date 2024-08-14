Моуринью о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: «Победы заслуживала одна команда, но выиграла другая. Если я заговорю о судействе, у меня будут проблемы. Посмотрите финал ЛЕ-2023, и вы поймете»

Жозе Моуринью сослался на судейство после вылета «Фенербахче» из квалификации ЛЧ.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с « » (1:1). « » открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. На 118-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти, назначенный главным арбитром после подсказки видеоассистента из-за попадания в руку игроку турецкой команды.

Первая встреча завершилась победой французов 2:1.

«По моему мнению, победы заслуживала одна команда, но победила другая», – заявил главный тренер «Фенербахче».

Он также намекнул на недовольство судейством, повторив свою знаменитую фразу времен работы в «Челси».

«Если я заговорю, у меня будут проблемы. Я не хочу продолжать это предложение. Если вас интересует его оставшаяся часть, приглашаю вас посмотреть финал « » – « » в сезоне-2022/23. Тогда вы поймете продолжение», – сказал Моуринью.

В финале Лиги Европы в 2023-м «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. После игры тренер был недоволен судейством Энтони Тэйлора.

Португальский специалист был назначен главным тренером « » в июне. Он был уволен из «Ромы» в январе.

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