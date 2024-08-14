Моуринью о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: «Победы заслуживала одна команда, но выиграла другая. Если я заговорю о судействе, у меня будут проблемы. Посмотрите финал ЛЕ-2023, и вы поймете»
Жозе Моуринью сослался на судейство после вылета «Фенербахче» из квалификации ЛЧ.
Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1). «Фенербахче» открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. На 118-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти, назначенный главным арбитром Хосе Мартинесом после подсказки видеоассистента из-за попадания в руку игроку турецкой команды.
Первая встреча завершилась победой французов 2:1.
«По моему мнению, победы заслуживала одна команда, но победила другая», – заявил главный тренер «Фенербахче».
Он также намекнул на недовольство судейством, повторив свою знаменитую фразу времен работы в «Челси».
«Если я заговорю, у меня будут проблемы. Я не хочу продолжать это предложение. Если вас интересует его оставшаяся часть, приглашаю вас посмотреть финал Лиги Европы «Рома» – «Севилья» в сезоне-2022/23. Тогда вы поймете продолжение», – сказал Моуринью.
В финале Лиги Европы в 2023-м «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. После игры тренер был недоволен судейством Энтони Тэйлора.
Португальский специалист был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне. Он был уволен из «Ромы» в январе.
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А такое ощущение, что Карло - человек который впитал в себя весь лучший тренерский опыт из прошлого, при этом черпая что-то новое и полезное из "новой тренерской волны".
А Жозе - этакий старый, заскорузлый человек, который не только сам не хочет развиваться в своём ремесле, но и совсем не хочет принимать тот факт, что это ремесло, хочет он этого или нет, всё-таки развивается, и не стоит на месте.
Типичное нытье, что не так с судейством было вчера?
Ему точно в Спартак
Как влитой к фразе "желтая карточка сломала на игру"
Уже в момент прихода португальца в Фенер всё было ясно как день.