Представитель экс-жены Сафонова о запросе встречи с Путиным: «Анастасия хочет защитить права ребенка на алименты. Сейчас год семьи – как обращение к президенту может быть неочевидным шагом?»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу светская хроника Владимир Путин Политика Матвей Сафонов Футбол

Представитель экс-жены Матвея Сафонова подтвердила запрос на прием у президента.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга голкипера «ПСЖ» Анастасия и ее адвокат подготовили документ, в котором говорится, что «мужское лобби в России помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах». Девушка обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, а также отправила письмо в Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой составляла 59,23 млн рублей.

«Это правда, что Анастасия направила обращение на встречу с президентом. Она хочет защитить права ребенка на взыскание алиментов. У нас уже не первый месяц идут суды. Как в такой ситуации обращение к президенту может быть неочевидным шагом?

В послании президента было сказано, что сейчас год семьи и нужно менять систему взыскания алиментов. Надо, чтобы бедные матери с детьми на руках не бегали по всем инстанциям, пытаясь взыскать алименты с отца ребенка. Из-за обиженных на бывших жен мужчин женщины и их дети не должны страдать.

Анастасия попросила перечислять большую часть алиментов на счет ребенка. Эти денежные средства будут тратиться не на мать, ее желания и содержание, а непосредственно на ребенка. Это накопления на будущее: образование, формирование личности и развитие каких-либо талантов. На что Матвей Евгеньевич сказал: «Нет, я не согласен». Вот и все.

Сейчас все судебные процессы проходят на территории Российской Федерации. Если мы не будем услышаны здесь, то, конечно, постараемся развивать систему и защищать права, что важно, российского ребенка», – сказала Ксения Казачек.

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65 комментариев
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Пусть Анастасия идёт уже наконец РАБОТАТЬ
+159
-3
+156
А нет ли у Анастасии планов во время встречи накинуться на Путина, и попытаться забеременеть ещё и от него?
+84
-5
+79
Ответ Алешка Терминатор
А нет ли у Анастасии планов во время встречи накинуться на Путина, и попытаться забеременеть ещё и от него?
Через 5 метровый стол это сложно будет сделать, он успеет убежать.
+65
-3
+62
59кк ребёнку. Охотно верю. Очередная послефутбольная желает обеспечить себя, а не детей.
+35
-1
+34
Огласите список мужского лобби
+33
0
+33
Ответ Рафик Маркес
Пусть Анастасия идёт уже наконец РАБОТАТЬ
Так она уже ПОРАБОТАЛА (своей кормилицей). Пора урожай собирать🤓
+26
0
+26
Ответ Рафик Маркес
Пусть Анастасия идёт уже наконец РАБОТАТЬ
Она же не может. Надо понимать.)
+15
0
+15
А по-моему очередная ... хочет до конца жизни нихера не делать и жить за счёт отжатого, а когда не вышло, устроила истерику и теперь ищет пути испортить жизнь мужику.
+13
0
+13
Матвею удачи в новом клубе и поменьше отвлекаться на жадных и продажных.
+15
-4
+11
Дешевая пиар акция и развод Насти от адвоката. Можно в Спортлото еще написать и рептилоидам
+10
0
+10
Ответ Алешка Терминатор
А нет ли у Анастасии планов во время встречи накинуться на Путина, и попытаться забеременеть ещё и от него?
За такое она получит пяткой в шпагате от кое-кого😼
+10
-1
+9
К Рамзану Ахматовичу надо сначала.
+8
0
+8
Представляете с каким ужасом не публичные мужчины сталкиваются при разводе ?
+8
0
+8
У меня носок после стирки потерялся, если ест « год носка» дайте знать , напишу его Сиятельству
+5
0
+5
Я не знаю, кто тут глупее, клиент или адвокат. Не шовинист, но что-то подсказывает, что адвокат - собутыльница жены Сафонова.
+5
0
+5
Ответ Михаил Опякин
Огласите список мужского лобби
Весь пожалуйста, хочу заметить.
+5
0
+5
Ответ Михаил Опякин
Огласите список мужского лобби
Я знаю только грузинское лобио
+4
0
+4
Бедная мать не хочет выписку счетов показать, сколько она на ребенка потратила, а сколько на сумочки, юбочки и процедуры
+4
0
+4
Ответ dimalvin
К Рамзану Ахматовичу надо сначала.
К Сюткину сразу на прием, зачем эти прелюдии?
+4
0
+4
Я не понимаю, как ребенок может прожить без дорогой сумочки, одежды из Гуччи, вечеринок в Москва-Сити. Матвей — очень жадный человек
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Через 5 метровый стол это сложно будет сделать, он успеет убежать.
Не факт, что там будет настоящий Путин
+5
-2
+3
Ответ Михаил Опякин
Огласите список мужского лобби
Да погодите вы с этим списком...Они ещё список традиционных ценностей не обнародовали...
+3
0
+3
на образование, раскрытие талантов и формирование личности. Для достижения этих целей необходимо 60 миллионов рублей. Остап Ибрагимович Бендер и рядом не стоял.
+2
0
+2
Ответ dimalvin
К Рамзану Ахматовичу надо сначала.
У него есть зам, Тимур Юнусов. Он тоже может. Если ничего не поможет, тогда уже в Спортлото.
+2
0
+2
Ответ Рафик Маркес
Пусть Анастасия идёт уже наконец РАБОТАТЬ
президент ей даст направление на работу в гастроном
+2
0
+2
Ответ Нэту Никуа
59кк ребёнку. Охотно верю. Очередная послефутбольная желает обеспечить себя, а не детей.
"Анастасия попросила перечислять большую часть алиментов на счет ребенка." - в смысле? а куда "меньшую"?
на чей счёт? совсем крыша поехала у "представителя", совсем "без палева"...
чего не договаривает?
+2
0
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Чем дальше в лес , тем все больше убеждаемся что "жена футболиста" - это профессия
+2
0
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🤡
+2
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Так у экс-жены нет семьи с Сафоновым.
Поэтому причём тут Год Семьи ?
+2
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+2
А на следующей неделе к Макрону
+2
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+2
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