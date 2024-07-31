Представитель экс-жены Сафонова о запросе встречи с Путиным: «Анастасия хочет защитить права ребенка на алименты. Сейчас год семьи – как обращение к президенту может быть неочевидным шагом?»

Представитель экс-жены Матвея Сафонова подтвердила запрос на прием у президента.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга голкипера « » Анастасия и ее адвокат подготовили документ, в котором говорится, что «мужское лобби в России помогло расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах». Девушка обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, а также отправила письмо в Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к .

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой составляла 59,23 млн рублей.

«Это правда, что Анастасия направила обращение на встречу с президентом. Она хочет защитить права ребенка на взыскание алиментов. У нас уже не первый месяц идут суды. Как в такой ситуации обращение к президенту может быть неочевидным шагом?

В послании президента было сказано, что сейчас год семьи и нужно менять систему взыскания алиментов. Надо, чтобы бедные матери с детьми на руках не бегали по всем инстанциям, пытаясь взыскать алименты с отца ребенка. Из-за обиженных на бывших жен мужчин женщины и их дети не должны страдать.

Анастасия попросила перечислять большую часть алиментов на счет ребенка. Эти денежные средства будут тратиться не на мать, ее желания и содержание, а непосредственно на ребенка. Это накопления на будущее: образование, формирование личности и развитие каких-либо талантов. На что Матвей Евгеньевич сказал: «Нет, я не согласен». Вот и все.

Сейчас все судебные процессы проходят на территории Российской Федерации. Если мы не будем услышаны здесь, то, конечно, постараемся развивать систему и защищать права, что важно, российского ребенка», – сказала Ксения Казачек.