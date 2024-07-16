Алонсо отстранил Азмуна от работы с «Байером» после пропуска тренировки. Форвард приехал в плохой форме
Сердара Азмуна отстранили от работы с «Байером».
Нападающий леверкузенской команды пропустил первую тренировку команды в рамках предсезонной подготовки, никого не предупредив. Он объяснил свое отсутствие плохим самочувствием – уже после завершения занятия.
После этого главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил иранского футболиста от работы с командой, сообщает Bild. Азмун будет тренироваться по индивидуальной программе.
Пропуск тренировки был не единственной причиной отстранения игрока. Утверждается, что он прибыл в расположение клуба в плохой физической форме.
Отмечается, что интерес к Сердару проявляет «Севилья». Испанцы предпочитают вариант с арендой, а не полноценным трансфером.
В минувшем сезоне Азмун выступал за «Рому» на правах аренды. На его счету 3 гола в 23 матчах Серии А.
Ну лично по мне, конечно