Алонсо отстранил Азмуна от работы с «Байером» после пропуска тренировки. Форвард приехал в плохой форме

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Севилья Ла Лига возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердара Азмуна отстранили от работы с «Байером».

Нападающий леверкузенской команды пропустил первую тренировку команды в рамках предсезонной подготовки, никого не предупредив. Он объяснил свое отсутствие плохим самочувствием – уже после завершения занятия.

После этого главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил иранского футболиста от работы с командой, сообщает Bild. Азмун будет тренироваться по индивидуальной программе. 

Пропуск тренировки был не единственной причиной отстранения игрока. Утверждается, что он прибыл в расположение клуба в плохой физической форме. 

Отмечается, что интерес к Сердару проявляет «Севилья». Испанцы предпочитают вариант с арендой, а не полноценным трансфером. 

В минувшем сезоне Азмун выступал за «Рому» на правах аренды. На его счету 3 гола в 23 матчах Серии А.

34 комментария
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Форвардом интересуется Дзюба 😜💦
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В форме зенита что ли ?
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Видимо вспомнил про Российские времена, а там форма дело такое, чтобы красивая была, сидела хорошо и нормально!!))
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Ответ Ростов-на-Дону
Комментарий удален модератором
А берега мойки-то тут при чем? Лишь бы 💩накидать на вентилятор.
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Ответ T622222
Форвардом интересуется Дзюба 😜💦
Дзюба уже всё, поматросил в раздевалке и бросил
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Азмун за Зенит всегда с пузом рыхлым бегал, как у проф спортсмена может быть такая форма непонятно.
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Ответ Всеволод Бобров
Азмун за Зенит всегда с пузом рыхлым бегал, как у проф спортсмена может быть такая форма непонятно.
Для РПЛ в самый раз
+6
0
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После сильнейшей лиги мира - РПЛ сложно найти стимул напрягаться в псевдофутбольных бей-беги лигах европки. Зря на понижение уехал.
+6
-2
+4
Ответ Птюч
Но в России то он играл отлично, что за Рубин, что за Зенит потом))
Кто же спорит, хорошо играл, но для игры в Байере этого судя по всему недостаточно!
+4
0
+4
Ответ T622222
Форвардом интересуется Дзюба 😜💦
Это уже баян
+15
-11
+4
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это уже баян
Не баян,а нестареющая классика
+3
0
+3
Ответ rom-alexandr
НА ЗАПАДЕ ВСЕ ПРЕЗИРАЮТ ИГРОКОВ ЗЕНИТА
https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U
+2
0
+2
зенит достойно воспитал
+7
-5
+2
Ответ rom-alexandr
НА ЗАПАДЕ ВСЕ ПРЕЗИРАЮТ ИГРОКОВ ЗЕНИТА
Это же прям круглосуточно должно полыхать от Зенита, чтобы так позориться и капсом! такую дичь писать.
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Великий Алонсо
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заразился колхозом
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Так он весь прошлый сезон был в такой форме
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Ответ Alex.K71
Кто же спорит, хорошо играл, но для игры в Байере этого судя по всему недостаточно!
Это уже совсем другой Азмун, после травм
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Знакомая фамилия. Каким-то далёким прошлым повеяло. Я думал он умер.
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можно азмуну уехать из России, но не России из азмуна!😂😂😂
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Ответ Ростов-на-Дону
Комментарий удален модератором
с дона десятилетиями позор веет
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Комментарий удален модератором
Ответ Alex.K71
Видимо вспомнил про Российские времена, а там форма дело такое, чтобы красивая была, сидела хорошо и нормально!!))
Кстати, ни у одного российского клуба нет реально красивой, крутой формы.

Ну лично по мне, конечно
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Ответ Alex.K71
Кто же спорит, хорошо играл, но для игры в Байере этого судя по всему недостаточно!
Возмнил себя Месси - он тоже в ПСЖ любил пропускать тренировки, а потом папа его говорил - мой мальчик болен🤣🤣🤣
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Ответ Alex.K71
Кто же спорит, хорошо играл, но для игры в Байере этого судя по всему недостаточно!
Так он и не стремится играть за Байер, понимает что всё равно в аренду отдадут или на лавку усадят.
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Расслабился после стольких лет проведённых в России 😁
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Ответ Alex.K71
Видимо вспомнил про Российские времена, а там форма дело такое, чтобы красивая была, сидела хорошо и нормально!!))
Но в России то он играл отлично, что за Рубин, что за Зенит потом))
+2
-2
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это уже баян
баян то баян, зато как играет,!)
0
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0
Ответ T622222
Это вечно 🔥
Настоящая любовь, которая будет жить вечно
+2
-2
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это уже баян
Это вечно 🔥
+3
-3
0
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