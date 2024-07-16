Алонсо отстранил Азмуна от работы с «Байером» после пропуска тренировки. Форвард приехал в плохой форме

Сердара Азмуна отстранили от работы с «Байером».

Нападающий леверкузенской команды пропустил первую тренировку команды в рамках предсезонной подготовки, никого не предупредив. Он объяснил свое отсутствие плохим самочувствием – уже после завершения занятия.

После этого главный тренер « » отстранил иранского футболиста от работы с командой, сообщает Bild. будет тренироваться по индивидуальной программе.

Пропуск тренировки был не единственной причиной отстранения игрока. Утверждается, что он прибыл в расположение клуба в плохой физической форме.

Отмечается, что интерес к Сердару проявляет « ». Испанцы предпочитают вариант с арендой, а не полноценным трансфером.

В минувшем сезоне Азмун выступал за «Рому» на правах аренды. На его счету 3 гола в 23 матчах Серии А.