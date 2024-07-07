«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное». Фердинанд о победе Англии над Швейцарией по пенальти
Рио Фердинанд высказался о расизме после победы Англии.
Сборная Англии обыграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2024 в серии пенальти со счетом 5:3. Все пять английский пенальтистов (Коул Палмер, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Айвен Тоуни, Трент Александер-Арнолд) реализовали попытки.
«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное», – написал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», выложив коллаж с фото пенальтистов.
На Евро-2020 англичане проиграли Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Маркус Рэшфорд, Джейдон Санч и Букайо Сака не реализовали пенальти в той серии, из-за чего подверглись расизму.
Фото: x.com/rioferdy5
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"Громче всех кричит: "Держи вора!" сам вор".
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До сих пор плачет из-за Терри, наверное.
Вот Англия прошла дальше из-за бездарного удара Аканжи
Что мне в этом ударе не нравится? Да всё. Мог бы просто пробить мимо, было бы не так очевидно
Где он играет? Ну, конечно же, в Англии. В главном мешке мира
Странное решение Якина поставить его бить первым. Непонятное.
Фердинанд: Да, что скажите, расисты?
Плохо когда у человека есть доступ к "микрофону" без обратной связи ибо он начинает дуреть.
Вот сейчас Фердинанд им и отвечает.
Рио, эти расисты, тоже с нами в комнате?…
Франция даже гол забить не может.