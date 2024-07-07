«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное». Фердинанд о победе Англии над Швейцарией по пенальти

Рио Фердинанд высказался о расизме после победы Англии.

обыграла Швейцарию в 1/4 финала в серии пенальти со счетом 5:3. Все пять английский пенальтистов ( , , Букайо Сака, Айвен Тоуни, ) реализовали попытки.

«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное», – написал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», выложив коллаж с фото пенальтистов.

На Евро-2020 англичане проиграли Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Маркус Рэшфорд, Джейдон Санч и Букайо Сака не реализовали пенальти в той серии, из-за чего подверглись расизму.

Фото: x.com/rioferdy5

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