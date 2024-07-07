«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное». Фердинанд о победе Англии над Швейцарией по пенальти

Теги Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Айвен Тоуни Букайо Сака Джуд Беллингем Коул Палмер дискриминация Футбол

Рио Фердинанд высказался о расизме после победы Англии.

Сборная Англии обыграла Швейцарию в 1/4 финала Евро-2024 в серии пенальти со счетом 5:3. Все пять английский пенальтистов (Коул ПалмерДжуд Беллингем, Букайо Сака, Айвен Тоуни, Трент Александер-Арнолд) реализовали попытки.

«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное», – написал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», выложив коллаж с фото пенальтистов.

На Евро-2020 англичане проиграли Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Маркус Рэшфорд, Джейдон Санч и Букайо Сака не реализовали пенальти в той серии, из-за чего подверглись расизму.

Фото: x.com/rioferdy5

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63 комментария
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Кто о чём, а любой из Фердинандов о расизме
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Вот он и первый расист! Едва ли кто сделал акцент на цвет кожи бьющих пенальти.
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Палмера тоже в негры записал? Шиз
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Голландцы, вынесете пожалуйста этот мусор, реально надоели со своей говноигрой и болтовнёй...
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Ответ Forte Live
Вот он и первый расист! Едва ли кто сделал акцент на цвет кожи бьющих пенальти.
конечно никто не сделал, они ведь все реализовали пенальти. В 2021 каждый второй (включая тут) не забывал своим долгом сделать акцент на цвете кожи.
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Ответ ZarvuR2020
Палмера тоже в негры записал? Шиз
Забавно, что у него отец черный, ну или скорее мулат. То есть кожа темненькая, а лицо, как у Палмера. А вот дед по отцовской линии у Палмера самый настоящий черный.
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А Пикфорд не расист?
Темнокожему забить не дал)
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Ответ Asmodeusav@yandex.ru
Франция хуже играет чем Англия. Франция даже гол забить не может.
Выиграть Евро забивая голы могут все. А ты попробуй выиграть не забив ни одного)
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Ответ ZarvuR2020
Палмера тоже в негры записал? Шиз
У него вроде дед нигириец
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Есть открытые расисты, а есть как Фердинанд или Винисиус, тоже расисты, но скрытые. Не расист никогда не будет поднимать разговор о цвете кожи.
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Ответ Pato07
Не русофоб никогда не будет поднимать тему о русофобии. Это так работает?
Да, именно так и работает.
"Громче всех кричит: "Держи вора!" сам вор".
Больше всех вопят о русофобии те, кто ведёт страну в пропасть.
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«Ну и где сейчас расисты? До сих пор празднуют, наверное». Винисиус о вылете Бразилии
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Палмер просто альбинос
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Ответ Born is the King
Кто о чём, а любой из Фердинандов о расизме
после промахов негров в финале ЕВРО как только их не оскорбляли за это и винили во всём. Считаю "нерасистам" надо быть последовательными и не праздновать вчерашнюю победу, добытую благодаря неграм во многом. Прав Фердинанд!
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Ну и где сейчас Антон Фердинанд?
До сих пор плачет из-за Терри, наверное.
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ну у Фердинандов до сих пор фиксация на Терри 🤣 Джона на вас нет)
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Ответ Alex Rhea
после промахов негров в финале ЕВРО как только их не оскорбляли за это и винили во всём. Считаю "нерасистам" надо быть последовательными и не праздновать вчерашнюю победу, добытую благодаря неграм во многом. Прав Фердинанд!
100%, но большинство тебя не поддержит. Последовательность это вообще не про спортс, только плюсы и глорство имеет значение
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Расисты никуда не делись, но это дело десятое

Вот Англия прошла дальше из-за бездарного удара Аканжи

Что мне в этом ударе не нравится? Да всё. Мог бы просто пробить мимо, было бы не так очевидно

Где он играет? Ну, конечно же, в Англии. В главном мешке мира

Странное решение Якина поставить его бить первым. Непонятное.
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Пока не было соцсетей, я и не знал, что Фердинанд или, скажем, Тюрам являются лютыми расистами.
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Расисты не знаю, а Ле Пен уже побеждает во втором туре
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Все: смотрят футбол.
Фердинанд: Да, что скажите, расисты?
Плохо когда у человека есть доступ к "микрофону" без обратной связи ибо он начинает дуреть.
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Ответ BaldFraud
Забавно, что у него отец черный, ну или скорее мулат. То есть кожа темненькая, а лицо, как у Палмера. А вот дед по отцовской линии у Палмера самый настоящий черный.
Так есть же негры-альбиносы, как рэпер и актёр Марвин Джонс 3-й (он же Крондон).
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Ответ Alex Rhea
после промахов негров в финале ЕВРО как только их не оскорбляли за это и винили во всём. Считаю "нерасистам" надо быть последовательными и не праздновать вчерашнюю победу, добытую благодаря неграм во многом. Прав Фердинанд!
Мы и не празднуем)
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Ответ Groznyi2024
Есть открытые расисты, а есть как Фердинанд или Винисиус, тоже расисты, но скрытые. Не расист никогда не будет поднимать разговор о цвете кожи.
Не русофоб никогда не будет поднимать тему о русофобии. Это так работает?
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+2
Ответ Balt
Все: смотрят футбол. Фердинанд: Да, что скажите, расисты? Плохо когда у человека есть доступ к "микрофону" без обратной связи ибо он начинает дуреть.
В 2021 "все", что сейчас смотрят футбол, внезапно разглядели, что незабивавшие в финальной серии пенальти английские игроки были черными.
Вот сейчас Фердинанд им и отвечает.
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При этом любители АПЛ чото там гавкают на Францию. Англ бруски, теперь такие ж. )
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Ему просто нужно посмотреть в зеркало т там он увидет расиста
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Психолог на приеме такой:
Рио, эти расисты, тоже с нами в комнате?…
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Ответ fallout
Комментарий удален модератором
Угадай клуб футболиста по его поведению)
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Ответ Бегемотик
При этом любители АПЛ чото там гавкают на Францию. Англ бруски, теперь такие ж. )
Франция хуже играет чем Англия.
Франция даже гол забить не может.
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