Дмитрий Хомуха: «Костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» – бразильцы. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой»
Дмитрий Хомуха считает, что некорректно сравнивать «Зенит» и «Спартак» Романцева.
– Насколько корректно сравнение нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Романцева 90-х?
– Абсолютно некорректное. Костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, а основа сегодняшнего «Зенита» – бразильские легионеры. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой, чем за легионеров, – сказал экс-игрок «Зенита».
А что сейчас у конкурентов Зенита? Под завязку забитые легионерами заявки.
Что Краснодар, что Динамо, что ЦСКА и так далее
Филимонов, Хлестов, Бушманов, Ананко, Титов, Тихонов - россияне
Цымбаларь, Парфенов - украинцы, только Илья натурализованный
Баранов - белорус.
Робсон - бразилец.
То есть в конечно итоге даже тот самый российский Спартак играл c 4 легионерами в основе.