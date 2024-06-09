Дмитрий Хомуха: «Костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» – бразильцы. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой»

Дмитрий Хомуха считает, что некорректно сравнивать «Зенит» и «Спартак» Романцева.

– Насколько корректно сравнение нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Романцева 90-х?

– Абсолютно некорректное. Костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, а основа сегодняшнего «Зенита» – бразильские легионеры. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой, чем за легионеров, – сказал экс-игрок «Зенита».

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