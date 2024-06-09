Дмитрий Хомуха: «Костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» – бразильцы. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Дмитрий Хомуха Футбол

Дмитрий Хомуха считает, что некорректно сравнивать «Зенит» и «Спартак» Романцева.

– Насколько корректно сравнение нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Романцева 90-х?

– Абсолютно некорректное. Костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, а основа сегодняшнего «Зенита» – бразильские легионеры. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой, чем за легионеров, – сказал экс-игрок «Зенита».

Семак vs Романцев: сравниваем величие

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26 комментариев
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Я думаю в таком случае было бы правильно сказать, что и у конкурентов Спартака тех лет были преимущественно российские игроки, легионеров практически не было.
А что сейчас у конкурентов Зенита? Под завязку забитые легионерами заявки.
Что Краснодар, что Динамо, что ЦСКА и так далее
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То, что было возможно тогда, невозможно сейчас. Если бы Зенит играл один в чемпионате с 8 легионерами в составе, претензия была бы понятной. А когда почти у всех российских клубов в заявке от 5 до 13 легионеров, разговор абсолютно ни о чем.
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Как обычно - в Зените легионеры, все остальные воспитанниками играют. =)
+11
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да ну мне вообще пофиг ,если в составе были бы только карвльи вагнер лавы,я был бы рад при результате
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+7
Ответ Алексей Бочаркин
Комментарий удален модератором
футбол за 2 десятилетия изменился, сейчас нормально когда все игроки основы из других стран, могли бы они тогда легко закупаться они бы так и делали, но было дешевле и проще отпылесосить бывшие республики СССР и глубинку
+11
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Ответ Forsage
Это каким образом?)
На более высокую зряплату, выделение отдельных квартир,возможность играть за сборную
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Интересно всякие аля эксперты от Реала требуют что бы играл лишь костяк испанцев?)
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Только забыл добавить, что этих футболистов Спартак забирал к себе со всей России,
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Ответ Алексей Бочаркин
Комментарий удален модератором
Ещё добпавлю : Пятницкий, Кечинов из Узбекистана. Артём Безродный, Сергей Нагорняк, Д. Парфёнов, В. Дуюн позже Калиниченк и Э. Мор из Украины, Ромащенко и Баранов -- Беларусь, бразильцы Самарони и Маркао, камерунец Тчуйсе.
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И вот открываю состав Спартака на легендарный матч с Реалом 1998 года.
Филимонов, Хлестов, Бушманов, Ананко, Титов, Тихонов - россияне
Цымбаларь, Парфенов - украинцы, только Илья натурализованный
Баранов - белорус.
Робсон - бразилец.
То есть в конечно итоге даже тот самый российский Спартак играл c 4 легионерами в основе.
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Ответ Alikart
за какую сборную играл Цымбаларь напомни?
В какой именно жизненный период?
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Ответ Hafiz
За ЦСКА классно играл. И дольше, чем в Зените)
Да ты что?!))))я его сКуликом и Боковым предателями тогда считал))
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Ответ Cearvm
Предпочтительно в сборной. В клубе без разницы, ни один современный клуб не играет игроками хотя бы из региона, даже Бильбао максимально расширил рамки набора. Очень ретроградная или попросту наивная история. Во Второй лиге - да, можно собрать клуб для города, не больше.
Ну почему не собрать. У Галицкого, например, все свои краснодарские парни играют: Олусегун, Кордоба, Тормена, Алонсо, Кастанья, Баши, Пина, Кади, Банец, Жоао.
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Ответ Александр Жердин
Только забыл добавить, что этих футболистов Спартак забирал к себе со всей России,
С СНГ. От Онопко до Карпина. Хотя, формально и россияне. Только бразилец Малком из саудского Аль-Хиляля тоже также формально россиянин.
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Ответ Александр Жердин
На более высокую зряплату, выделение отдельных квартир,возможность играть за сборную
Сборную? Как же так, тогда как Тетрадзе, Харин, Бушманов, Добровольский, Яновский, Канчельскис, Радимов, Симутенков, Хохлов, Колыванов, Шалимов, Бесчастных и другие играли на Евро 96? Ведь эти либо не играли у Романцева в Спартаке, либо «посмели» уйти
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Ответ Alikart
за какую сборную играл Цымбаларь напомни?
А можно встрять с встречным вопросом? За какую сборную играли Гильермо, Ари, Фернандес который даже русского языка не знает? А, "напомни"? Русские они люди по национальности?
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Ответ Antonio Gaudi
И вот открываю состав Спартака на легендарный матч с Реалом 1998 года. Филимонов, Хлестов, Бушманов, Ананко, Титов, Тихонов - россияне Цымбаларь, Парфенов - украинцы, только Илья натурализованный Баранов - белорус. Робсон - бразилец. То есть в конечно итоге даже тот самый российский Спартак играл c 4 легионерами в основе.
Говорить об украинцах и белорусах как об иностранцах в реалиях 98 года, когда еще 7 лет назад была общая страна и все эти игроки продукт ее подготовки, конечно, забавно. Ладно еще Парфенов, хотя у него также и российское гражданство есть, но уж Цымбаларь, который играл за сборную? С какого перепугу он то стал иностранцем
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Вообще-то костяк команды Романцева состоял из футболистов, подготовленных СОВЕТСКОЙ системой. Даже самый молодой из "звезд" того состава - Егор Титов - почти все "футбольное образование" получил еще до распада СССР. А это, как говорят на родине Ильи Цымбаларя, две большие разницы.
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Ну вы болейте, а мы титулы будем брать)
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За ЦСКА классно играл. И дольше, чем в Зените)
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