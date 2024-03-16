Президент «Лацио» Лотито о нападках фанатов на Иммобиле: «Я 20 лет живу под охраной, мне угрожают смертью ежедневно. Я не поднимаю шума»

Теги Лацио серия А Италия болельщики Клаудио Лотито Чиро Иммобиле Футбол

Президент «Лацио» прокомментировал нападки фанатов на Чиро Иммобиле.

Ранее форвард «Лацио» столкнулся с волной нападок после увольнения Маурицио Сарри. Фанаты неоднократно оскорбляли Иммобиле и его жену.

«Это случается со мной каждый день. Я живу под охраной уже 20 лет, мне каждый день угрожают смертью.

Я не поднимаю шума», – сказал Клаудио Лотито.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поддержка от Лотито так себе если честно.
+55
-2
+53
И это Лацио так обращается с легендой клуба, лучшим бомбардиром в их истории.
Страшно представить, какое обращение получают обычные игроки
+45
-2
+43
Ответ Евгений Недосекин
И это Лацио так обращается с легендой клуба, лучшим бомбардиром в их истории. Страшно представить, какое обращение получают обычные игроки
Странный клуб, странный президент, более чем странные фанаты - реальные фашисты, которые и не скрывают своих политических пристрастий. А Иммобиле давно стоило бы свалить из этой клоаки
+36
-7
+29
Ответ Dr.aydar
Почему в Европе дикари такие? Я про фанатов
Потому что нет Фан Айди, очевидно же
+20
-3
+17
Ответ Balt
Поддержка от Лотито так себе если честно.
Убьют приходите
+10
0
+10
поддержал так поддержал.
+9
-1
+8
Почему в Европе дикари такие? Я про фанатов
+8
-1
+7
Мафиозные итальянцы в своем репертуаре)
+3
0
+3
Ответ Dr.aydar
Почему в Европе дикари такие? Я про фанатов
там и народ такой, если приглядеться
+4
-3
+1
А, то есть нормально всё. Ясно.
+2
-1
+1
поддержал от души.
+1
0
+1
Чиро надо в Торино возвращаться, карьеру завершать )
0
0
0
За последние 2 года убили под 20 топ менегеров энергетических компаний в России. А у них бабла на охрану не меньше,но в Европе просто жуть судя по каментам
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
Ну мужик явно не последний в этом городе И бабки есть, и связи, и мозги И если он ничего не может сделать с этим, кроме как нанять охрану от безумного фанатья, - то наверно ничего другого и невозможно сделать Не находишь?
Он сенатор парламента от партии Берлускони
0
0
0
Мафиози ,с чего обычныму человеку жить под охраной
0
0
0
Ответ Питер Пэн
Странный клуб, странный президент, более чем странные фанаты - реальные фашисты, которые и не скрывают своих политических пристрастий. А Иммобиле давно стоило бы свалить из этой клоаки
Вот не надо всех болельщиков, под фашистов записывать. То что Лотито заносит это да, уволить спортдира Игле Таре и на его место никого не нанять и по факту самому быть спортдиром идиотизм. А Иммобиле, на него летом был интерес со стороны саудовских клубов, но как я понял он хотел больше зарплату, а саудовцы отказали.🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅😉😉😉😉😉😉
+1
-1
0
Иммобиле свалил бы,но он уже никому не нужен кроме Салернитан,Эмполи,сдал он уже,он не Ди Натале и не Квальярелла, которые потеряв скорость могли ударить отовсюду или обыграть один в один.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий