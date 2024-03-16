Президент «Лацио» Лотито о нападках фанатов на Иммобиле: «Я 20 лет живу под охраной, мне угрожают смертью ежедневно. Я не поднимаю шума»
Президент «Лацио» прокомментировал нападки фанатов на Чиро Иммобиле.
Ранее форвард «Лацио» столкнулся с волной нападок после увольнения Маурицио Сарри. Фанаты неоднократно оскорбляли Иммобиле и его жену.
«Это случается со мной каждый день. Я живу под охраной уже 20 лет, мне каждый день угрожают смертью.
Я не поднимаю шума», – сказал Клаудио Лотито.
Страшно представить, какое обращение получают обычные игроки