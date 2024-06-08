Моуринью о «Фенербахче»: «Я соскучился по борьбе за титул, она меня мотивирует. Этого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Фенербахче Бешикташ Галатасарай Трабзонспор высшая лига Турция Тоттенхэм Футбол

Жозе Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче».

«Меня подвигло согласиться то, что я соскучился по борьбе за победу. В «Роме» мы не боролись за титул. «Рома» стремилась побеждать, потому что говорят, что команда всегда играет на победу, когда я в ней, но это не так. И ничего не изменилось с тех пор, как я ушел оттуда. То, чего мы добились в еврокубках, выбивалось из общего ряда, но в чемпионате мы были не в том положении, чтобы бороться за титул.

В еврокубках у «Фенербахче», понятное дело, будут свои трудности, однако на национальном уровне... Исторически сложилось так, что за титул борются «Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Трабзонспор», и мы будем биться за титул – это меня мотивирует. Этого не было в «Роме», этого не было в «Тоттенхэме».

Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу», – сказал новый главный тренер стамбульцев в интервью RTP 3.

«Фенербахче» будет платить Моуринью 10,5 млн евро в год. Клуб указал это в отчете для инвесторов

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не забыл набросить о прошлых обидах)
+18
-5
+13
Вот он удивится, когда даже там вскроется, что хосе ставит позиционную атаку на уровне Юрана
+14
-3
+11
Зарплата в Роме была 7,5 млн. в Фенере 10,5. 3 лимончика ещё никому не были лишними.
+10
-2
+8
Ответ cruyff14@bk.ru
Не забыл набросить о прошлых обидах)
Как правда может обидеть? Или я упустил чемпионство Ромы и Шпор
+10
-2
+8
Будеть бороться с Касымпашой за пятую строчку, а потом искать крыс в коллективе и строить заговоры
+7
-2
+5
Скажите ему, что этого у не было и в МЮ, то бишь с осени 15 года чувак не борется за чемпионство)
+6
-2
+4
Ответ Андрэ Ревенко
Как правда может обидеть? Или я упустил чемпионство Ромы и Шпор
Рома 14-18 - три вторых места, одно третье место, полуфинал ЛЧ

Тоттенхэм 16-19 - два вторых места, одно третье место, финал ЛЧ

Не победа в возрожденном кубке интертото конечно, но хорошие команды были
+4
0
+4
"Мы будем биться за титул – это меня мотивирует. Этого не было в «Роме», этого не было в «Тоттенхэме».

Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу».

Оригинально) а в Тоттенхеме и Роме,чтобы бороться за титулы очки терять можно было и не надо было играть на победу?) Одно взаимоисключает другое)
+6
-4
+2
Удачи Особенный !
+3
-1
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зарплата в Роме была 7,5 млн. в Фенере 10,5. 3 лимончика ещё никому не были лишними.
сколько сколько?
офигеть он их развёл

моё почтение
+2
0
+2
Ответ Богдан
Так сказал, как-будто его тренерская деятельность не была одной из причин отсутствия участия тех клубов в чемпионской гонке
давно ТтХ и Рома с другими тренерами претендовали на титулы?
любые
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Закусывать не забывай
Закусывает он пока из рожка, молочной смесью.
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
А вот сейчас под Семаком серьёзно так зашаталось
Закусывать не забывай
+2
-1
+1
Клаудио Раньери и Хаби Алонсо ржут в голос.
0
0
0
Клаудио Раньери и Хаби Алонсо ржут в голос.
0
0
0
Клаудио Раньери и Хаби Алонсо ржут в голос.
0
0
0
Клаудио Раньери и Хаби Алонсо ржут в голос.
0
0
0
Каррьера Моуринью пошла по нисходящей, а жаль все-таки легенда тренерского корпуса.
0
0
0
В Жозе прекрасно все. Особенно умение находить денежную работу и получать приличные суммы при расторжении контракта. При неопоримых достижениях в Порту,Интере и Реале видимо он уже вышел в тираж. Только Папа Карло не стареет.
0
0
0
Ну теперь не будет и в Фенере)))
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
А вот сейчас под Семаком серьёзно так зашаталось
Мальчик, Семак имеет в Зените 2 млн. Успокойся.
+1
-1
0
Тоттенхем незадолго до его прихода был в финале ЛЧ, а с ним играли в "забрось на Кейна", молчал бы.
+1
-1
0
Удачи Жозе. Легендарный тренер. Человек великий и особенный.
+2
-2
0
Так сказал, как-будто его тренерская деятельность не была одной из причин отсутствия участия тех клубов в чемпионской гонке
+1
-1
0
Ответ Андрэ Ревенко
Как правда может обидеть? Или я упустил чемпионство Ромы и Шпор
Дело в разнице силы лиг. Гвардиола не спешит в Селтик, потому что эти чемпионства ничего не стоят (ценятся только локально).
0
0
0
"Так это в Турции, там тепло"
😎👌
0
0
0
Ответ Olajuvon
С таким пенсионерским составом врядли чемпионство Фенеру светит…
судя по статистике у них вполне сбалансированный состав. По среднему возрасту старта они, вообще, эталонно в середине.
https://www.transfermarkt.world/superliga/altersschnitt/wettbewerb/TR1/saison_id/2023/plus/1
0
0
0
С таким пенсионерским составом врядли чемпионство Фенеру светит…
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий