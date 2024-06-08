Моуринью о «Фенербахче»: «Я соскучился по борьбе за титул, она меня мотивирует. Этого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме»
Жозе Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче».
«Меня подвигло согласиться то, что я соскучился по борьбе за победу. В «Роме» мы не боролись за титул. «Рома» стремилась побеждать, потому что говорят, что команда всегда играет на победу, когда я в ней, но это не так. И ничего не изменилось с тех пор, как я ушел оттуда. То, чего мы добились в еврокубках, выбивалось из общего ряда, но в чемпионате мы были не в том положении, чтобы бороться за титул.
В еврокубках у «Фенербахче», понятное дело, будут свои трудности, однако на национальном уровне... Исторически сложилось так, что за титул борются «Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай» и «Трабзонспор», и мы будем биться за титул – это меня мотивирует. Этого не было в «Роме», этого не было в «Тоттенхэме».
Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу», – сказал новый главный тренер стамбульцев в интервью RTP 3.
«Фенербахче» будет платить Моуринью 10,5 млн евро в год. Клуб указал это в отчете для инвесторов
Тоттенхэм 16-19 - два вторых места, одно третье место, финал ЛЧ
Не победа в возрожденном кубке интертото конечно, но хорошие команды были
Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу».
Оригинально) а в Тоттенхеме и Роме,чтобы бороться за титулы очки терять можно было и не надо было играть на победу?) Одно взаимоисключает другое)
офигеть он их развёл
моё почтение
любые
😎👌
https://www.transfermarkt.world/superliga/altersschnitt/wettbewerb/TR1/saison_id/2023/plus/1