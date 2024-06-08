Моуринью о «Фенербахче»: «Я соскучился по борьбе за титул, она меня мотивирует. Этого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме»

Жозе Моуринью объяснил, почему возглавил «Фенербахче».

«Меня подвигло согласиться то, что я соскучился по борьбе за победу. В «Роме» мы не боролись за титул. « » стремилась побеждать, потому что говорят, что команда всегда играет на победу, когда я в ней, но это не так. И ничего не изменилось с тех пор, как я ушел оттуда. То, чего мы добились в еврокубках, выбивалось из общего ряда, но в чемпионате мы были не в том положении, чтобы бороться за титул.

В еврокубках у «Фенербахче», понятное дело, будут свои трудности, однако на национальном уровне... Исторически сложилось так, что за титул борются «Фенербахче», « », « » и « », и мы будем биться за титул – это меня мотивирует. Этого не было в «Роме», этого не было в « ».

Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу», – сказал новый главный тренер стамбульцев в интервью RTP 3.

«Фенербахче» будет платить Моуринью 10,5 млн евро в год. Клуб указал это в отчете для инвесторов