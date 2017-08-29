«Спорт Ресифи» ждет от «Спартака» предложения по Эвертону

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе может перейти в .

Бразильский клуб ждет предложения от москвичей по 20-летнему хавбеку.

«Мы слышали, что интересуется Эвертоном. Мы ждем официального предложения от них.

Клуб уже сказал агенту игрока, что мы не будем препятствовать переходу, и будем только рады, если поступит выгодное предложение», – сказал менеджер «Спорт Ресифи» Густаво Дубе.

Ранее агент заявлял, что «Спорт Ресифи» сперва отклонил предложение «Спартака» о трансфере Эвертона за 3,5 миллиона евро, но потом передумал. Позже сообщалось, что москвичи приостановили переговоры.