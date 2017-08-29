«Спорт Ресифи» ждет от «Спартака» предложения по Эвертону
Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак».
Бразильский клуб ждет предложения от москвичей по 20-летнему хавбеку.
«Мы слышали, что «Спартак» интересуется Эвертоном. Мы ждем официального предложения от них.
Клуб уже сказал агенту игрока, что мы не будем препятствовать переходу, и будем только рады, если поступит выгодное предложение», – сказал менеджер «Спорт Ресифи» Густаво Дубе.
Ранее агент заявлял, что «Спорт Ресифи» сперва отклонил предложение «Спартака» о трансфере Эвертона за 3,5 миллиона евро, но потом передумал. Позже сообщалось, что москвичи приостановили переговоры.
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