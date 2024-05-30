«Олимпиакос» провел чемпионский парад в честь победы в ЛК. Около 150 тысяч человек праздновали на улицах, фанаты запускали фейерверки и жгли файеры

«Олимпиакос» вместе с болельщиками отпраздновал победу в Лиге конференций.

В финальном матче турнира в Афинах «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0) благодаря голу Аюба Эль-Кааби в дополнительное время и стал первым за 22 года клубом, выигравшим финал еврокубка в родной стране.

После финального свистка болельщики в Пирее устроили массовые празднования, участие в которых приняли около 150 тысяч человек. Фанаты запускали фейерверки и жгли файеры и дымовые шашки.

По возвращении из Афин в Пирей игроки « » проехали по улицам города на автобусе с открытым верхом. Команда встретилась с президентом клуба Вангелисом Маринакисом и мэром Пирея, а затем отпраздновала победу в конференций на площади вместе с болельщиками.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Michael Varaklas

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