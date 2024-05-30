«Олимпиакос» провел чемпионский парад в честь победы в ЛК. Около 150 тысяч человек праздновали на улицах, фанаты запускали фейерверки и жгли файеры

Теги болельщики Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

«Олимпиакос» вместе с болельщиками отпраздновал победу в Лиге конференций.

В финальном матче турнира в Афинах «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0) благодаря голу Аюба Эль-Кааби в дополнительное время и стал первым за 22 года клубом, выигравшим финал еврокубка в родной стране.

После финального свистка болельщики в Пирее устроили массовые празднования, участие в которых приняли около 150 тысяч человек. Фанаты запускали фейерверки и жгли файеры и дымовые шашки.

По возвращении из Афин в Пирей игроки «Олимпиакоса» проехали по улицам города на автобусе с открытым верхом. Команда встретилась с президентом клуба Вангелисом Маринакисом и мэром Пирея, а затем отпраздновала победу в Лиге конференций на площади вместе с болельщиками.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Michael Varaklas

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21 комментарий
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Молодцы ,приятно видеть победителя из чемпионатов не из топ -5 .
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Сначала скептически относился к появлению ЛК, а теперь понял что это классный турнир, благодаря которому такие небольшие клубы как Олимпиакос могут теперь дарить вот такой праздник для своих болельщиков.
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+27
Вроде чуть побольше 150 человек, человек 170 точно есть
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-5
+12
Ответ Папа Футбола
Сначала скептически относился к появлению ЛК, а теперь понял что это классный турнир, благодаря которому такие небольшие клубы как Олимпиакос могут теперь дарить вот такой праздник для своих болельщиков.
С чего это он небольшой? Он куда больше условного сити, другое дело, что цистерн с деньгами у них нет, отсюда и отсутствие глорья по всему миру. Но от этого клуб не становится «маленьким».
+14
-2
+12
Ответ sledge-hammer
Вроде чуть побольше 150 человек, человек 170 точно есть
172 насчитал)))
+11
-1
+10
Νικόλσκαγια

Не благодарите.
+10
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+7
Вот вам и нафиг ненужная чашка, пожалуйста)
+5
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После такого язык не поворачивается называть Лигу Конференции ненужным еврокубком. Казалось бы не самая престижная чашка, а сколько народу победа осчастливила.
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Кто конкретно чег фаевы?
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"Тысяч" в заголовке забыли. Поторопились.
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"По возвращении из Афин в Пиреи..." - между ними БУКВАЛЬНО одна станция метро 😀
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Ответ Рашпель793
После такого язык не поворачивается называть Лигу Конференции ненужным еврокубком. Казалось бы не самая престижная чашка, а сколько народу победа осчастливила.
так и Кубку Лиги радуются, и даже топы
про ненужные или непрестижные кубки скорее диванные эксперты придумали
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Ответ Рашпель793
После такого язык не поворачивается называть Лигу Конференции ненужным еврокубком. Казалось бы не самая престижная чашка, а сколько народу победа осчастливила.
я согласен что кубок не такой престижный и денег мало дают но всеравно Олимпиакос должен бы отыграться от 1-4 пройти Фенербахче и Астон виду и победить Фиорентину все эти клубы из лучших чемпионатов.
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Ответ Рашпель793
После такого язык не поворачивается называть Лигу Конференции ненужным еврокубком. Казалось бы не самая престижная чашка, а сколько народу победа осчастливила.
любой титул имеет значение. Для игроков это результат их тяжёлой работы, а болельщики могут годами ждать успехов от своей команды
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Ответ (_Баловень:)_)
172 насчитал)))
👍👍👍😊😊😊
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С победой братья 🟥⚪️
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Эта команда давно заслужила большую победу не ле но тоже не плохо
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