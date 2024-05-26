Широков про Акинфеева: «Возможно, пришло время уступить место молодым или побыть играющим тренером. Может, Торопу стоит больше ключевых матчей давать»
Роман Широков считает, что Игорю Акинфееву надо уступить место молодым вратарям.
24 мая ЦСКА и 38-летний голкипер заключили контракт на два года.
– Акинфеев способен еще два года выступать на высоком уровне?
– Все зависит от физического состояния футболиста.
Но, возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям.
Может, стоит больше ключевых матчей давать Торопу. Можно и так попробовать, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России Широков.
Всего у Акинфеева 360 сухарей во всех турнирах.
Дасаев - 229
Рудаков - 206
Лев Яшин - 204
Малафеев - 177
Если Акинфиев "средний по классу", то кто же те кто ниже?