Широков про Акинфеева: «Возможно, пришло время уступить место молодым или побыть играющим тренером. Может, Торопу стоит больше ключевых матчей давать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Роман Широков премьер-лига Россия Владислав Тороп Футбол

Роман Широков считает, что Игорю Акинфееву надо уступить место молодым вратарям.

24 мая ЦСКА и 38-летний голкипер заключили контракт на два года.

Акинфеев способен еще два года выступать на высоком уровне?

– Все зависит от физического состояния футболиста.

Но, возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям.

Может, стоит больше ключевых матчей давать Торопу. Можно и так попробовать, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России Широков.

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16 комментариев
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Ближайшие полгода Торопу никакие матчи не дадут, пусть восстановится
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Ответ Franc.uz
Комментарий скрыт
250 сухарей, средний вратарь не отстаит, тащер он классный, хотя и косяки были, как и у всех вратарей
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В ближайшее время - вряд-ли....
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Господи, Тороп два матча сыграл на кураже, а уже Акинфеева отправляют на пенсию. Не рановато ли для дифирамбов?
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Зависть ?!
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Может не может )
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Торопу сейчас главное это скорейшего восстановления, а впоследствии не поддаться рефлексу самосохранения, смело идти в стыки с нападающими соперников. Должен вырасти в хорошего кипера.
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Он вчера доказал, что у него отличное физическое состояние!
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Нужен еще голкипер для ЦСКА, так как Торопу надо восстановится, а Федотов слил матч кубковый Зениту, когда не поставил Акинфеева на серию пенальти, а тот в матче с Уралом взял пенальти, как ответ Федотову: Ты сдал матч Зениту, что более всего вероятный, так как поверить, что лысый тренер с ручкой тупой трудно верится, как то в ЦСКА он пролез.
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Руки прочь от рекордсмена!
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Ответ tankist231
250 сухарей, средний вратарь не отстаит, тащер он классный, хотя и косяки были, как и у всех вратарей
250 это это только в чемпионате.
Всего у Акинфеева 360 сухарей во всех турнирах.
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Ответ Franc.uz
Комментарий скрыт
Акинфеев - 360 сухих матча во всех турнирах.
Дасаев - 229
Рудаков - 206
Лев Яшин - 204
Малафеев - 177

Если Акинфиев "средний по классу", то кто же те кто ниже?
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Ответ ЦСКА УСБ
Акинфеев - 360 сухих матча во всех турнирах. Дасаев - 229 Рудаков - 206 Лев Яшин - 204 Малафеев - 177 Если Акинфиев "средний по классу", то кто же те кто ниже?
Перечисленные Вами Вратари с какими командами играли?А с какими Акинфеев
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