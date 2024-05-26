Широков про Акинфеева: «Возможно, пришло время уступить место молодым или побыть играющим тренером. Может, Торопу стоит больше ключевых матчей давать»

Роман Широков считает, что Игорю Акинфееву надо уступить место молодым вратарям.

24 мая ЦСКА и 38-летний голкипер заключили контракт на два года.

– способен еще два года выступать на высоком уровне?

– Все зависит от физического состояния футболиста.

Но, возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям.

Может, стоит больше ключевых матчей давать . Можно и так попробовать, – сказал бывший игрок и сборной России Широков.