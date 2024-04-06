Бензема, не забивавший за «Аль-Иттихад» с декабря: «Я не могу выигрывать матчи в одиночку. Мне нужна помощь на поле»

Карим Бензема высказался о своих показателях в Саудовской Аравии.

Нападающий « » не забивает с декабря. Он ответил на вопрос об этом после матча против «Аль-Таавуна» (0:0).

«Я не тот , который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки...

Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», – сказал француз.

Бензема не забивает за «Аль-Иттихад» 8 матчей. Он дважды не реализовал пенальти на отрезке