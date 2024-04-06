Бензема, не забивавший за «Аль-Иттихад» с декабря: «Я не могу выигрывать матчи в одиночку. Мне нужна помощь на поле»
Карим Бензема высказался о своих показателях в Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Иттихада» не забивает с декабря. Он ответил на вопрос об этом после матча против «Аль-Таавуна» (0:0).
«Я не тот Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки...
Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», – сказал француз.
Бензема не забивает за «Аль-Иттихад» 8 матчей. Он дважды не реализовал пенальти на отрезке
Единственный футболист в истории футбола, который прошел футбол на топовом уровне в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах - Роналду. 20 лет топового футбола - даже в СА, где является лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом, там где Бензема не может и гола забить).
Никогда не ставьте Месси и Бензема в один ряд с Королем футбола Роналду. Бензема еще ладно, а Месси мало того что в фермер лиге был худшим, так еще и в микки-маус лиге полный ноль).