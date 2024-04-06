Бензема, не забивавший за «Аль-Иттихад» с декабря: «Я не могу выигрывать матчи в одиночку. Мне нужна помощь на поле»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема высказался о своих показателях в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Иттихада» не забивает с декабря. Он ответил на вопрос об этом после матча против «Аль-Таавуна» (0:0).

«Я не тот Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки...

Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», – сказал француз.

Бензема не забивает за «Аль-Иттихад» 8 матчей. Он дважды не реализовал пенальти на отрезке

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17 комментариев
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Как будто в фм выбрал наихудший вариант ответа
+44
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+44
Ответ Дмитрий Снегирёв
Как будто в фм выбрал наихудший вариант ответа
Нормальные игроки в ФМ отправляют ассистента отвечать на вопросы()
+20
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+20
Поплыл алжирец
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-2
+19
Между делом обосрал партнёров по команде. Хотя вместе с ним играют Канте и Фабиньо
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Что-то Бенз совсем отталкивающий какой-то стал. Уже любому очевидно, что он в СА поехал кайфовать, а не в футбол играть. Но он продолжает делать вид, что всё нормально и виноваты другие.
+10
-2
+8
Именно поэтому такие как Бензема, Месси и прочие середняки - игроки одного клуба. Футбольное мастерство нужно доказывать не только в тепличных условиях, иначе ты просто распиаренный середняк в теплице.

Единственный футболист в истории футбола, который прошел футбол на топовом уровне в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах - Роналду. 20 лет топового футбола - даже в СА, где является лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом, там где Бензема не может и гола забить).

Никогда не ставьте Месси и Бензема в один ряд с Королем футбола Роналду. Бензема еще ладно, а Месси мало того что в фермер лиге был худшим, так еще и в микки-маус лиге полный ноль).
+7
-4
+3
А кто-то говорит что Роналду штампует голы в слабом чемпионате пустыни, а тут вон оно как сам обладателя Золотого мяча просит о помощи...
+5
-3
+2
Стоп, а как же все эти комментарии про легчайшие голы в пустыне и что в СА даже их бабушка смогла бы 20 голов забить? Что-то не сходится...
+4
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gg, Тима раки
+1
0
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Не дадут Бензу на пенсии чилить, голы какие то еще требуют.
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
Между делом обосрал партнёров по команде. Хотя вместе с ним играют Канте и Фабиньо
в Реале тащил всю атаку на себе, дотащился до золотого мяча, а в Иттихаде не могёт Карим
+1
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+1
Выигрывать то понятно, но в ворота по мячу бить тоже 5 партнёров разом что-ли должны. Нашел оправдание)
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Развалил чемпиона в кратчайшие сроки
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