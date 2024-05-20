«Сити» проведет чемпионский парад в воскресенье. Результат финала Кубка Англии с «МЮ» в субботу не повлияет на планы

«Сити» отпразднует чемпионство в воскресенье, даже если проиграет финал Кубка.

Вчера команда Пепа Гвардиолы завоевала титул Премьер-лиги в четвертый раз подряд. Такое раньше не удавалось ни одному клубу, предыдущим лучшим результатом были три подряд победы.

Вместе с тем «горожане» претендуют на еще один трофей в этом сезоне. В субботу они встретятся с « » на «Уэмбли» в финале Кубка Англии.

Сообщается, что даже в случае поражения в Кубке « » проведет чемпионский парад в Манчестере в воскресенье. Команда проедет по городу на автобусе с открытым верхом, празднование начнется около 19:30 по местному времени.

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