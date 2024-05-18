Каранка за сохранение ВАР: «Раньше арбитры решали за доли секунды и могли ошибаться, сейчас они должны четче принимать решения. Технологии хороши не только для судей, но и для тренеров»

Айтор Каранка высказался о технологии ВАР.

– Вы бы проголосовали за или против отмены ВАР?

– Против. Я думаю, проблема не в ВАР, а в интерпретации и знании правил. То, что в один день является «А», не может быть «Б» в другой.

Когда не было ВАР, судьи принимали решения за десятые доли секунды и могли ошибаться, но сейчас они должны четче принимать решения. Технологии хороши не только для судей, но и для тренеров, – сказал бывший защитник « ».

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