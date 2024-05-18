Каранка за сохранение ВАР: «Раньше арбитры решали за доли секунды и могли ошибаться, сейчас они должны четче принимать решения. Технологии хороши не только для судей, но и для тренеров»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Айтор Каранка видеоповторы технологии Футбол

Айтор Каранка высказался о технологии ВАР.

Вы бы проголосовали за или против отмены ВАР?

– Против. Я думаю, проблема не в ВАР, а в интерпретации и знании правил. То, что в один день является «А», не может быть «Б» в другой.

Когда не было ВАР, судьи принимали решения за десятые доли секунды и могли ошибаться, но сейчас они должны четче принимать решения. Технологии хороши не только для судей, но и для тренеров, – сказал бывший защитник «Реала».

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6 комментариев
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Хоть и был связан с Реалом, но человек дело говорит. Без ВАР всё будет гораздо хуже
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Ответ Tristan...
Против отмены? Всё правильно. Только Анчелотти и фунтики сливок за отмену. Анчелотти до сих пор ждёт, когда гол Асенсио засчитают
главное не угловой от Ливерпуля и не пас от Тони на Вини
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Ответ Влад Аронофски
главное не угловой от Ливерпуля и не пас от Тони на Вини
Не вижу связи с ВАР. Мог бы про отменённый чистый гол Ямала в Класико написать. Всему вас тут учить чтоли
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Ответ Tristan...
Хоть и был связан с Реалом, но человек дело говорит. Без ВАР всё будет гораздо хуже
Зачем эта ремарка про Реал?
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