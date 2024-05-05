Янсен заявил, что работа в России не противоречила бы его принципам: «События в мире прискорбны, но мы должны думать о том, что происходит на поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Политика Паскаль Янсен Футбол

Паскаль Янсен заявил, что работа в России не противоречила бы его принципам.

Ранее бывший тренер АЗ подтвердил, что мог возглавить «Спартак».

– У вас не было принципиальных возражений против работы в России?

– Как однажды сказал Юрген Клопп, мы должны думать о том, что происходит на поле. События в мире прискорбны, но я оценивал это в основном с такой точки зрения. Конечно, я думал об этих вещах. В нынешней ситуации я спокоен.

Не поймите меня неправильно, я, конечно, принял это во внимание. Но, в конце концов, мне не пришлось принимать решение, потому что, хорошенько посовещавшись, мы решили не сотрудничать, – сказал Янсен в эфире Goedemorgen Eredivisie на ESPN.

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7 комментариев
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Ну так большинство людей такого же мнения, если их потом не травить, не грозиться всевозможными карами и не игнорить в сборной.🤷‍♂️
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Все что не делается к лучшему, не назначили Янсена и слава богу, значит будет более достойный тренер у Спартака, а может он уже и есть - Слишкович, от добра добра не ищут, все зависит от результатов его работы до конца сезона ...
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