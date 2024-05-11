Жоржиньо о том, что контракт Артеты истекает через год: «Не думаю, что он уйдет. Ему здесь хорошо, для «Арсенала» очень важно, чтобы он остался»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Жоржиньо надеется, что Микель Артета останется в «Арсенале» еще на несколько лет.

Контракт испанского тренера рассчитан до 2025 года. 

«Я считаю, что он мог бы остаться и на гораздо более долгий срок. Я чувствую, что ему здесь хорошо, и, честно говоря, я не думаю, что он уйдет. Для клуба очень важно, чтобы он остался, потому что он, Эду (технический директор «Арсенала» – Sports) и правление, весь клуб – они создали нечто особенное.

Кроме того, я не верю, что он сам хочет уйти», – сказал полузащитник «канониров». 

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2 комментария
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Артета доказал свою состоятельность. Надеюсь возьмет в этом году апл.
+4
0
+4
Думаю летом ещё на годик продлит. Помню инсайдеры в прошлом году говорили, что он не хочет себе выбивать жирный контракт на много лет, чтобы не быть обузой клубу в случае чего
+2
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