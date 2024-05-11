Жоржиньо о том, что контракт Артеты истекает через год: «Не думаю, что он уйдет. Ему здесь хорошо, для «Арсенала» очень важно, чтобы он остался»

Жоржиньо надеется, что Микель Артета останется в «Арсенале» еще на несколько лет.

Контракт испанского тренера рассчитан до 2025 года.

«Я считаю, что он мог бы остаться и на гораздо более долгий срок. Я чувствую, что ему здесь хорошо, и, честно говоря, я не думаю, что он уйдет. Для клуба очень важно, чтобы он остался, потому что он, Эду (технический директор « » – Sports) и правление, весь клуб – они создали нечто особенное.

Кроме того, я не верю, что он сам хочет уйти», – сказал полузащитник «канониров».