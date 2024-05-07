Стивен Уорнок: «Бенитес – ноль в работе с людьми, абсолютно ужасен. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо»

Теги Ливерпуль Рафаэль Бенитес Стивен Уорнок премьер-лига Англия Футбол

Стивен Уорнок рассказал о недостатках Рафаэля Бенитеса.

«Он ни с кем не разговаривал. Он ужасно работал с людьми, абсолютно ужасно.

Я уже многим об этом говорил, он прекрасный тактик. Работа с людьми? Ноль. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Undr The Cosh.

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11 комментариев
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Понятно что могут налететь и сказать кто этот ноунейм
Но примерно также высказывались и Джеррард,Матерацци и игроки Реала
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Ответ Madhamish
Давно понятно, еще со времен Ливерпуля, что Бенитес посредственный тренер. Но в пул главное попасть, потом уж кривая вывезет. Не Ливер, так Наполи, не Наполи так Сельта. И будет это г... болтаться в проруби и стричь бабки, и самое главное, отовсюду вылетал с треском, и никак это не сказывается на последующем трудоустройстве. Вот уж, портфолио - это все в западном мире. Главное Реал тренировал, пусть два месяца, но тренировал же! По гроб жизни найдет работу высокооплачиваемую, пусть даже полный ноль в своей профессии.
Ничего,что он Лигу Чемпионов брал ?)))и чемпионат Испании ))
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Характерно, что Бенитес дважды допустил одну ошибку - приходил в Интер после всеми обожаемого Моуринью и в Реал после всеми обожаемого Анчелотти. Учитывая, как он не ладит с игроками, конец был немного предсказуем...
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Потому то он и скатился до тренера аутсайдеров вроде Сельты наверное
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Потому то он и скатился до тренера аутсайдеров вроде Сельты наверное
К сожалению, он даже с ними не справился...
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0
Ответ Madhamish
Давно понятно, еще со времен Ливерпуля, что Бенитес посредственный тренер. Но в пул главное попасть, потом уж кривая вывезет. Не Ливер, так Наполи, не Наполи так Сельта. И будет это г... болтаться в проруби и стричь бабки, и самое главное, отовсюду вылетал с треском, и никак это не сказывается на последующем трудоустройстве. Вот уж, портфолио - это все в западном мире. Главное Реал тренировал, пусть два месяца, но тренировал же! По гроб жизни найдет работу высокооплачиваемую, пусть даже полный ноль в своей профессии.
Бенитес был когда-то топовым тренером
Другой вопрос что сбитым летчиком он стал еще когда Моуринью был топ тренером.
Причем даже оба заявили о себе в один год
Моуринью взял ЛЧ,Бенитес Ла Лигу с Валенсией и вроде даже Кубок УЕФА
Даже в Англию синхронно переехали
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Ответ SergioRamos92
Бенитес был когда-то топовым тренером Другой вопрос что сбитым летчиком он стал еще когда Моуринью был топ тренером. Причем даже оба заявили о себе в один год Моуринью взял ЛЧ,Бенитес Ла Лигу с Валенсией и вроде даже Кубок УЕФА Даже в Англию синхронно переехали
бенитес с челси взял Еврокубок чего моур не смог сделать за 4 сезона
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Ответ Deni Magician
Ничего,что он Лигу Чемпионов брал ?)))и чемпионат Испании ))
Бенитес в нулевых был топом: два чемпионства с Валенсией, когда в Ла Лиге были Галактикос, Лигу Европы брал с Валенсией, ЛЧ с Ливерпулем, во второй половине построил очень сильный Ливерпуль, который недобрал трофеев, но в десятые скатился сильно...
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Ответ SergioRamos92
Бенитес и не ЛЧ взял,ЛЕ это круто безусловно.Но все же Другой вопрос что у Жозе скорее это из серии «недоразумение». Плюс все еще свой взлет Челси начал благодаря Жозе. Или как пример Ди Маттео будет котироваться выше Жозе только потому что взял с Челси ЛЧ,а португалец нет
я просто констатировал факт- 4 тренера челси взяли еврокубки с первого своего.сезона,двое вообще с пол сезона. моур не смог этого сделать за два пришествия в Челси,при этом,проиграл очку Ливерпулю бенитеса. просто факт. я ,как болельщик челси,к моуру без претензий.но факты есть факты.
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