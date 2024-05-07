Стивен Уорнок: «Бенитес – ноль в работе с людьми, абсолютно ужасен. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо»
Стивен Уорнок рассказал о недостатках Рафаэля Бенитеса.
«Он ни с кем не разговаривал. Он ужасно работал с людьми, абсолютно ужасно.
Я уже многим об этом говорил, он прекрасный тактик. Работа с людьми? Ноль. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Undr The Cosh.
Но примерно также высказывались и Джеррард,Матерацци и игроки Реала
Другой вопрос что сбитым летчиком он стал еще когда Моуринью был топ тренером.
Причем даже оба заявили о себе в один год
Моуринью взял ЛЧ,Бенитес Ла Лигу с Валенсией и вроде даже Кубок УЕФА
Даже в Англию синхронно переехали