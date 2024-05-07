Стивен Уорнок: «Бенитес – ноль в работе с людьми, абсолютно ужасен. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо»

Стивен Уорнок рассказал о недостатках Рафаэля Бенитеса.

«Он ни с кем не разговаривал. Он ужасно работал с людьми, абсолютно ужасно.

Я уже многим об этом говорил, он прекрасный тактик. Работа с людьми? Ноль. Он понятия не имеет, как разговаривать с кем-либо», – заявил бывший защитник « » в подкасте Undr The Cosh.