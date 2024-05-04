39-летний Тиаго Силва вернется во «Флуминенсе» летом

Теги Челси Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва по окончании сезона станет игроком «Флуминенсе».

39-летний защитник перейдет в клуб из Рио-де-Жанейро свободным агентом, по завершении контракта с «Челси», где бразилец проводит четвертый сезон.

У Силвы были варианты с клубами АПЛ и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во «Флуминенсе», чьим воспитанником он и является.

Защитник выступал за «Флу» с 2006 по 2009 год, проведя 147 матчей, забив 14 голов и выиграв в 2007-м в составе команды Кубок Бразилии.

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10 комментариев
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Ответ Royal Watcher
Топовый защитник поколения… Удачи ему! PS: рад, что всё-таки каким-то чудом цепанул ЛЧ 🏆
Что цепанул ЛЧ, конечно, круто, только о каком чуде речь? Челси в том розыгрыше явно был по игре сильнее всех соперников. Всего одно поражение за весь розыгрыш: так в чем чудо? Закономерный титул.
+18
-1
+17
Ответ Royal Watcher
Топовый защитник поколения… Удачи ему! PS: рад, что всё-таки каким-то чудом цепанул ЛЧ 🏆
Чудом цепанул кубок реал, который на отсткоках проходил дальше, а Челси по игре был сильнее всех в том ЛЧ. И они не ставили двухметровый бус в финале против Сити, как это делают маргариновые
+4
0
+4
Топовый защитник поколения…
Удачи ему!
PS: рад, что всё-таки каким-то чудом цепанул ЛЧ 🏆
+10
-7
+3
Мотивация у дедули есть, это не может не радовать
+1
0
+1
Ответ Акер
Что цепанул ЛЧ, конечно, круто, только о каком чуде речь? Челси в том розыгрыше явно был по игре сильнее всех соперников. Всего одно поражение за весь розыгрыш: так в чем чудо? Закономерный титул.
Особенно на фоне настоящего откровенного чуда Реала 2022, когда они выиграли свою единственную ЛЧ в послеваровскую эпоху 😃
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А мог бы в Динамо
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Интересно, почему решил покинуть Англию. Зарплата вряд ли была бы сильно меньше, чем в Бразилии. Может, темп не тянет уже.
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Почему не в Динамо?)
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Будет в паре с Марсело приносить пользу клубу, прекрасно.
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Легенда 💙
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