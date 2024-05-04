39-летний Тиаго Силва вернется во «Флуминенсе» летом

по окончании сезона станет игроком «Флуминенсе».

39-летний защитник перейдет в клуб из Рио-де-Жанейро свободным агентом, по завершении контракта с « », где бразилец проводит четвертый сезон.

У Силвы были варианты с клубами и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во « », чьим воспитанником он и является.

Защитник выступал за «Флу» с 2006 по 2009 год, проведя 147 матчей, забив 14 голов и выиграв в 2007-м в составе команды Кубок Бразилии.