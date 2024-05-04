39-летний Тиаго Силва вернется во «Флуминенсе» летом
Тиаго Силва по окончании сезона станет игроком «Флуминенсе».
39-летний защитник перейдет в клуб из Рио-де-Жанейро свободным агентом, по завершении контракта с «Челси», где бразилец проводит четвертый сезон.
У Силвы были варианты с клубами АПЛ и Саудовской Аравии, но он решил вернуться во «Флуминенсе», чьим воспитанником он и является.
Защитник выступал за «Флу» с 2006 по 2009 год, проведя 147 матчей, забив 14 голов и выиграв в 2007-м в составе команды Кубок Бразилии.
Удачи ему!
PS: рад, что всё-таки каким-то чудом цепанул ЛЧ 🏆