«ПСЖ» нужна победа или 2 ничьих в 4 турах, чтобы оформить чемпионство во Франции. Дальше – матч с «Гавром» Кузяева

Теги Лилль ПСЖ Монако лига 1 Франция Гавр Лорьян Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» достаточно одной победы, чтобы оформить чемпионство.

В 29-м туре Лиги 1 парижане в гостях одолели «Лорьян» (4:1).

Эта победа не принесла «ПСЖ» чемпионство, поскольку в параллельной игре «Монако» одержал победу над «Лиллем» (1:0).

За 4 тура до конца «ПСЖ» имеет преимущество в 11 очков. Теперь, независимо от результатов клуба из княжества, парижанам достаточно одной победы или двух ничьих, чтобы оформить титул в чемпионате Франции.

При равенстве очков в Лиге 1 считается разница голов. Она намного лучше у парижан – 47 на 18.

27 апреля команда тренера Луиса Энрике сыграет с «Гавром» российского хавбека Далера Кузяева, 3 мая – против «Ниццы».

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6 комментариев
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Судя по последнему абзацу, Кузяев уже играющий тренер Гавра
+6
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+6
Ответ pit4er
Судя по последнему абзацу, Кузяев уже играющий тренер Гавра
=))

Поправили.
+2
0
+2
Видно, что игра у них улучшилась после ухода жадного пеша
+4
-3
+1
Ну, интрига остаётся...
0
0
0
Достаточно было выкинуть бездарного аргентинского пешехода, как у команды дела пошли вверх.

- Спокойно с запасом берут Лигу (прошлый сезон еле вырвали с разницей в 1 очко).
- Вышли в 1/2 ЛЧ (с пешеходом 2 вылета в 1/8)
- Вышли в финал Кубка Франции (с пешеходом вылет в 1/8)
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