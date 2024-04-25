«ПСЖ» нужна победа или 2 ничьих в 4 турах, чтобы оформить чемпионство во Франции. Дальше – матч с «Гавром» Кузяева

«ПСЖ» достаточно одной победы, чтобы оформить чемпионство.

В 29-м туре Лиги 1 парижане в гостях одолели « » (4:1).

Эта победа не принесла « » чемпионство, поскольку в параллельной игре « » одержал победу над « » (1:0).

За 4 тура до конца «ПСЖ» имеет преимущество в 11 очков. Теперь, независимо от результатов клуба из княжества, парижанам достаточно одной победы или двух ничьих, чтобы оформить титул в чемпионате Франции.

При равенстве очков в Лиге 1 считается разница голов. Она намного лучше у парижан – 47 на 18.

27 апреля команда тренера Луиса Энрике сыграет с «Гавром» российского хавбека Далера Кузяева, 3 мая – против «Ниццы».