«ПСЖ» нужна победа или 2 ничьих в 4 турах, чтобы оформить чемпионство во Франции. Дальше – матч с «Гавром» Кузяева
«ПСЖ» достаточно одной победы, чтобы оформить чемпионство.
В 29-м туре Лиги 1 парижане в гостях одолели «Лорьян» (4:1).
Эта победа не принесла «ПСЖ» чемпионство, поскольку в параллельной игре «Монако» одержал победу над «Лиллем» (1:0).
За 4 тура до конца «ПСЖ» имеет преимущество в 11 очков. Теперь, независимо от результатов клуба из княжества, парижанам достаточно одной победы или двух ничьих, чтобы оформить титул в чемпионате Франции.
При равенстве очков в Лиге 1 считается разница голов. Она намного лучше у парижан – 47 на 18.
27 апреля команда тренера Луиса Энрике сыграет с «Гавром» российского хавбека Далера Кузяева, 3 мая – против «Ниццы».
Поправили.
- Спокойно с запасом берут Лигу (прошлый сезон еле вырвали с разницей в 1 очко).
- Вышли в 1/2 ЛЧ (с пешеходом 2 вылета в 1/8)
- Вышли в финал Кубка Франции (с пешеходом вылет в 1/8)