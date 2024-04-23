Алавес – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 27 апреля

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В субботу, 27 апреля, сыграют Алавес и Сельта в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Алавес – Сельта

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Алавес: все новости

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Последние матчи Сельта

Прогноз на матч Алавес – Сельта

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