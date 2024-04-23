Алавес – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Алавес и Сельта в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Алавес – Сельта
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Алавес
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Гранада – Алавес : 2 – 0
- Алавес – Реал Сосьедад : 0 – 1
- Атлетик – Алавес : 2 – 0
- Алавес – Райо Вальекано : 1 – 0
Последние матчи Сельта
- Сельта – Лас-Пальмас : 4 – 1
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Сельта – Райо Вальекано : 0 – 0
- Севилья – Сельта : 1 – 2
- Реал Мадрид – Сельта : 4 – 0
Прогноз на матч Алавес – Сельта
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