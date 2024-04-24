Снейдер о праздновании Антони: «Ему должно быть очень стыдно. Надеюсь, «МЮ» проиграет в финале 0:5»

Теги Манчестер Юнайтед Уэсли Снейдер премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Антони Футбол

Уэсли Снейдера разозлило поведение Антони в полуфинале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Антони должно быть очень стыдно за то, что он сделал. Ему следовало сразу уйти с поля, а не делать это.

Я надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале со счетом 0:5», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Уэмбли» 25 мая.

Антони о своем праздновании: «Игрок «Ковентри» некрасиво обошелся с нашими болельщиками, и я отреагировал на провокации, защищая клуб»

Тен Хаг о праздновании Антони: «Его спровоцировали – вы увидели только его реакцию, но ему не стоило так делать. Мы полностью доминировали 70 минут, надо отдать должное «Ковентри» за их камбэк»

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14 комментариев
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Ответ damondiamond
Мы тебя 10 лет каждое трансферное окно покупали, а ты вот как :(
только легенда Гайтан до сих пор хранит верность клубу
+36
0
+36
Мы тебя 10 лет каждое трансферное окно покупали, а ты вот как :(
+34
-2
+32
Мда уж, с такими легендами клуба и врагов не надо.
+6
0
+6
Ну манки пассажиры в финале ,если они возьмут кубок каким то чудом это просто сюр чистый будет.
+10
-5
+5
Не исключён такой вариант)
+1
0
+1
Ответ ERNST
МанЮ нужно расформировать.
Вулвич нужно расформировать
+2
-1
+1
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