Кафу о расизме: «Он есть во всем мире. Мы должны учить детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе»
Кафу высказался о проблеме расизма в футболе.
Бывший футболист сборной Бразилии ответил на вопрос о том, является ли Испания расистской страной.
«Нет. Проблема расизма есть во всем мире. Не только в Испании, не только в Бразилии, не только в Германии... это культурная проблема.
Мы должны учить людей, детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе», – сказал Кафу.
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Любой учебник истории, абсолютно любой страны сообщит, что это невозможно. Мы, люди, не умеем жить мирно как общая цивилизация.