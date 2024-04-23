Кафу о расизме: «Он есть во всем мире. Мы должны учить детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе»

Кафу высказался о проблеме расизма в футболе.

Бывший футболист сборной ответил на вопрос о том, является ли Испания расистской страной.

«Нет. Проблема расизма есть во всем мире. Не только в Испании, не только в Бразилии, не только в Германии... это культурная проблема.

Мы должны учить людей, детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе», – сказал .