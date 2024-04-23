Кафу о расизме: «Он есть во всем мире. Мы должны учить детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе»

Теги Кафу Сборная Бразилии по футболу дискриминация Футбол

Кафу высказался о проблеме расизма в футболе.

Бывший футболист сборной Бразилии ответил на вопрос о том, является ли Испания расистской страной. 

«Нет. Проблема расизма есть во всем мире. Не только в Испании, не только в Бразилии, не только в Германии... это культурная проблема.

Мы должны учить людей, детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе», – сказал Кафу

 

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7 комментариев
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оговорка по байдену
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Мирное общество... к сожалению, это утопия, к которой человечество скорее всего никогда не придет(
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Для начала нужно учить детей, что расизм - это дискриминация на основании иной расы. Если человеку предъявляют претензии за нарушения/преступления или просто критикуют на основании его действий - это не расизм.
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Увы ,в эпоху инета, и глобальных изменений это не получится.
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Мы должны учить людей, детей жить без дискриминации, без насилия, без расизма, чтобы они могли жить в мирном обществе.
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Любой учебник истории, абсолютно любой страны сообщит, что это невозможно. Мы, люди, не умеем жить мирно как общая цивилизация.
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Наступают времена,когда белые чувствуют себя угнетёнными..
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Согласен. Вот только расизмом все это далеко не ограничивается...
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