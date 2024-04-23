Факел – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Факел и Крылья Советов в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
Последние матчи Факел
- Краснодар – Факел : 2 – 0
- Факел – Ростов : 0 – 1
- ЦСКА – Факел : 4 – 1
- Факел – Оренбург : 0 – 0
- Спартак – Факел : 0 – 2
Последние матчи Крылья Советов
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Урал – Крылья Советов : 1 – 2
- Крылья Советов – Зенит : 1 – 1
- Крылья Советов – ЦСКА : 0 – 2
Прогноз на матч Факел – Крылья Советов
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