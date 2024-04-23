Факел – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

В четверг, 25 апреля, сыграют Факел и Крылья Советов в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Крылья Советов

Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Факел: все новости

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Прогноз на матч Факел – Крылья Советов

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