Факел – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Факел Футбол

В четверг, 25 апреля, сыграют Факел и Крылья Советов в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Крылья Советов

  • Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Факел: все новости

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Прогноз на матч Факел – Крылья Советов

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