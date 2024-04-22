Артур об адаптации в России: «Я родом из мест, где нет снега и дождя. Привыкаю, но все это в новинку»
Артур Гимараэс рассказал о своей адаптации к жизни в Санкт-Петербурге.
Полузащитник «Зенита» дал интервью после победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:0).
– Знали, насколько важна эта игра. Понимали, что «Краснодар» сократил отставание [в турнирной таблице].
В первом тайме мы хорошо контролировали игру, а во втором пропала гармония в командных действиях. Но это часть процесса. Много факторов сказывается – нервы, усталость. Главное, что мы взяли три очка.
– Завершилась ли ваша адаптация в клубе?
– Не буду говорить, что полностью адаптировался. Знаю, в каком состоянии могу быть. Процесс идет хорошими темпами. Результативные действия на поле помогают адаптироваться быстрее.
– Привыкли к переменчивой петербургской погоде?
– Я родом из мест, где нет снега и дождя. Понимаю, в каком регионе сейчас живу. Привыкаю, однако все это в новинку, – сказал Артур.
Вот к нам в Якутию бы заглянул в январе, когда -45 это вообще нормально, тогда бы по-настоящему прочувствовал наши морозы и снега сугробы насмотрелся бы )