Артур об адаптации в России: «Я родом из мест, где нет снега и дождя. Привыкаю, но все это в новинку»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс рассказал о своей адаптации к жизни в Санкт-Петербурге.

Полузащитник «Зенита» дал интервью после победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:0).

– Знали, насколько важна эта игра. Понимали, что «Краснодар» сократил отставание [в турнирной таблице].

В первом тайме мы хорошо контролировали игру, а во втором пропала гармония в командных действиях. Но это часть процесса. Много факторов сказывается – нервы, усталость. Главное, что мы взяли три очка.

– Завершилась ли ваша адаптация в клубе?

– Не буду говорить, что полностью адаптировался. Знаю, в каком состоянии могу быть. Процесс идет хорошими темпами. Результативные действия на поле помогают адаптироваться быстрее.

– Привыкли к переменчивой петербургской погоде?

– Я родом из мест, где нет снега и дождя. Понимаю, в каком регионе сейчас живу. Привыкаю, однако все это в новинку, – сказал Артур.

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17 комментариев
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Ответ Рашпель793
Питерские морозы - это и не морозы ) Вот к нам в Якутию бы заглянул в январе, когда -45 это вообще нормально, тогда бы по-настоящему прочувствовал наши морозы и снега сугробы насмотрелся бы )
Ты в Петербурге в -32 при нашей влажности будешь мечтать о своих Якутских -45. Ни о чем ваша зима в сравнении с нашей. Курорт в Якутске😄.
+11
-3
+8
Ответ Рашпель793
Питерские морозы - это и не морозы ) Вот к нам в Якутию бы заглянул в январе, когда -45 это вообще нормально, тогда бы по-настоящему прочувствовал наши морозы и снега сугробы насмотрелся бы )
Этой зимой было -30 при мега влажности.Я думаю Артур бы умер даже в пуховике
+5
0
+5
У парня явно хорошее отношение к делу, неплохо смотрится. Похоже, что есть положительный настрой - всё будет ОК.
+2
0
+2
Питерские морозы - это и не морозы )
Вот к нам в Якутию бы заглянул в январе, когда -45 это вообще нормально, тогда бы по-настоящему прочувствовал наши морозы и снега сугробы насмотрелся бы )
+4
-2
+2
Ну со снегом в Бразилии напряжёнка, да. Но неужели и дождя совсем нет?
+1
0
+1
Пока все новички радуют если не игрой то подходом и характером
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Видно,что старается.Если отношение к делу не поменяет то "всё будет ок" ,тем более,что примеры Сантоса и Нино перед глазами.
И сальто он хорошо крутит)))
+1
0
+1
Ответ MyGerodot
У парня явно хорошее отношение к делу, неплохо смотрится. Похоже, что есть положительный настрой - всё будет ОК.
Видно,что старается.Если отношение к делу не поменяет то "всё будет ок" ,тем более,что примеры Сантоса и Нино перед глазами.
+1
0
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Ответ Бронислав Каминский
Этой зимой было -30 при мега влажности.Я думаю Артур бы умер даже в пуховике
Я в НГ вышел с друзьями прогуляться, яйца звенели как хрусталь😅😅😅.
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Ответ Magic13
Я в НГ вышел с друзьями прогуляться, яйца звенели как хрусталь😅😅😅.
Да там и после НГ такая погода держалась и вообще снега было по колено.Вон даже позавчера снегопад валил
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Ответ MyGerodot
И сальто он хорошо крутит)))
Почаще бы)))
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Ответ Давид Agabekyan
Бразилия тропики, а тропики это максимальная жара и минимальные осадки
Ну это не совсем так. Зависит от местности. Тропические ливни - это нечто.
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Ответ Фан Рубина
Ну со снегом в Бразилии напряжёнка, да. Но неужели и дождя совсем нет?
Бразилия тропики, а тропики это максимальная жара и минимальные осадки
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Ответ Бронислав Каминский
Да там и после НГ такая погода держалась и вообще снега было по колено.Вон даже позавчера снегопад валил
И не говори!))🤦‍♂️😄
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Ответ Рашпель793
Для нас -45 да, не шибко страшно. Для тех, кто приезжает из других регионов, стран уже страшновато, мягко говоря )
Петербуржцы точно не испугаются!)))
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Ответ Magic13
Ты в Петербурге в -32 при нашей влажности будешь мечтать о своих Якутских -45. Ни о чем ваша зима в сравнении с нашей. Курорт в Якутске😄.
Для нас -45 да, не шибко страшно. Для тех, кто приезжает из других регионов, стран уже страшновато, мягко говоря )
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Как так, в Форталезе не идут дожди? По идее наоборот должно быть сезонное дождливое лето.
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