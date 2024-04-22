Артур об адаптации в России: «Я родом из мест, где нет снега и дождя. Привыкаю, но все это в новинку»

Артур Гимараэс рассказал о своей адаптации к жизни в Санкт-Петербурге.

Полузащитник « » дал интервью после победы «Зенита» над « » в матче 25-го тура Мир (1:0).

– Знали, насколько важна эта игра. Понимали, что « » сократил отставание [в турнирной таблице].

В первом тайме мы хорошо контролировали игру, а во втором пропала гармония в командных действиях. Но это часть процесса. Много факторов сказывается – нервы, усталость. Главное, что мы взяли три очка.

– Завершилась ли ваша адаптация в клубе?

– Не буду говорить, что полностью адаптировался. Знаю, в каком состоянии могу быть. Процесс идет хорошими темпами. Результативные действия на поле помогают адаптироваться быстрее.

– Привыкли к переменчивой петербургской погоде?

– Я родом из мест, где нет снега и дождя. Понимаю, в каком регионе сейчас живу. Привыкаю, однако все это в новинку, – сказал .