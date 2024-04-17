«Бавария» выбила «Арсенал» из плей-офф ЛЧ в 5-й раз

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Бавария» в пятый раз выбила «Арсенал» из плей-офф Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда обыграла лондонскую в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (1:0, первая игра – 2:2).

Это была 14-я встреча этих клубов в рамках Лиги чемпионов. Немцы одержали 8 побед, англичане – 3, еще 3 раза они сыграли вничью.

«Бавария» выбила «Арсенал» из плей-офф этого турнира в пятый раз – ранее это происходило в сезонах-2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17. 

61 комментарий
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А ведь были наивные глоры, которые полагали, что арсенал против хозяина пойдет?
+93
-14
+79
Проиграть нынешней Баварии - это задача серьезнейшая. Тем не менее, Арсенал справился!
+53
-5
+48
Кейн идёт за первым трофеем:)
+46
-1
+45
Хейтеры Баварии, что с лицом ?? 🤭
+44
-10
+34
Ответ Born is the King
А ведь были наивные глоры, которые полагали, что арсенал против хозяина пойдет?
Некоторые полагали, что Арсенал вообще фаворит ЛЧ и АПЛ.
+33
-5
+28
Ответ Born is the King
А ведь были наивные глоры, которые полагали, что арсенал против хозяина пойдет?
они щас спят, завтра а школу)
+33
-9
+24
Ответ CIA
Вот номер будет, если Тухель с Баварией ЛЧ возьмет
Будет ещё забавнее, если ЛЧ окажется первым трофеем Кейна)
+18
-1
+17
И всё-таки это генетическая память. Как бы плоха Бавария не была, обыграть в плей-офф Арсенал — это что-то сродни безусловного рефлекса 😄
+17
-1
+16
Бавария на классе.
+14
-2
+12
Ответ BiVG
Проиграть нынешней Баварии - это задача серьезнейшая. Тем не менее, Арсенал справился!
Талант не пропьёшь!
+13
-2
+11
Страшно представить, что бы с доминаторами сотворил Байер
+10
-2
+8
Ответ CIA
Вот номер будет, если Тухель с Баварией ЛЧ возьмет
Будет ещё забавней, если Бавария после проигрыша Бундеслиги Байеру, сольет ЛЧ Боруссии )
+7
0
+7
Ответ Ernest Imamov
Как я и говорил Артета сам лишил себя шансов. 4-3-3 с Хавертцом в нападении, Тухель умница закрыл фланги, и всё! Нет атакующего разнообразия у Арсенала, Бавария забивает один гол, этого достаточно, а у Артеты всё так же нет плана Б, нет другой схемы, он наверное принципиально не думает об этом. Ну и пропадай пёс
Этот матч очередное доказательство того что Хаверц не может играть чисто в нападении. Не вывозит он
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Ответ Отец Абду
Кейн идёт за первым трофеем:)
Не сглазь
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Ответ Gunner835
Почему позор? Учитывая что многие игроки ЛЧ видели только по телевизору, довольно хороший результат, даже несмотря на то, что Бавария не в лучшей форме находится. А насчёт чемпионата согласен, будет обидно.
Потому что это самый сильный Арсенал за лет 10 последних и самая слабая Бавария за тот же отрезок, а результат такой же, нет характера у этой команды и это позорно, не в стиле британских команд.
+5
0
+5
Как я и говорил Артета сам лишил себя шансов. 4-3-3 с Хавертцом в нападении, Тухель умница закрыл фланги, и всё! Нет атакующего разнообразия у Арсенала, Бавария забивает один гол, этого достаточно, а у Артеты всё так же нет плана Б, нет другой схемы, он наверное принципиально не думает об этом. Ну и пропадай пёс
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0
+4
Вот номер будет, если Тухель с Баварией ЛЧ возьмет
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Какой бы не был состав, какой бы не был тренер - Бавария всегда делает Арсенал, так было в нулевые, в десятые и вот уже на дворе середина 20-х практически, а самая слабая за долгие годы Бавария всё так же доминирует над Артетовским теперь уже доморощенным доминатором. Арсеналу очень повезло пропускать ЛЧ и не попасть под каток Флика в сезоне 19/20, иначе очередных 1:5 было не миновать. При этом парадоксально, что одну из самых сильных Баварий в истории уже сдававший позиции Арсенал едва не выбил из ЛЧ - взявшую в итоге требл команду они обыграли 2:0 в гостях после домашних 1:3, и будь тогда сегодняшние правила, кто знает чем дело бы кончилось в итоге.
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Сегодня очень понравилось движение Баварии, действовали плотно, много перехватов и опережений. Сыграли стерильно и использовали момент, но в целом игра была скорее равной.

В полуфинале, кто бы ни вышел из пары Реал-МС, Баварии будет очень больно, и я не очень верю в проход Тухель-тим в финал. Но будет невероятно круто, если в решающий момент сезона все соберутся, забудут выпендрёж и обиды – и на мотивации и мастерстве сотворят что-то великое.

Арсенал – приятная молодая команда с классным тренером, у которой всё впереди. Это точно не были простые четвертьфиналы для Баварии – и это точно не потолок для гуннеров в перспективе ближайших лет
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Ну это позор для канониров, сейчас был хороший шанс выйти в финал (в Лондоне) и соперники все были по силам. Если и чемпионат сольют, а всё к этому и идет, то лузерство приклеится окончательно.
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Бавария - хозяин Лондона и Арсенала в том числе ✅
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Ответ кирилл
даже если так, то разве бавария справится с сити/реалом?
Ну Реал от Лейпцига еле отскочил, так что все угодно может быть
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Барселона, не ревнуй!
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Арсенал выиграет Лигу чемпионов, — говорили они🤣🤣🤣
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Ответ Eden Hazard
они щас спят, завтра а школу)
Хорошо что 10 место не спит
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Арсенал это команда неудачник, постоянно сливающая конец сезона, никакого значимого трофея клуб в обозримом будущем не выиграет, не знаю даже что должно произойти, чтобы эта тенденция изменилась. Ах да, ну кубок Англии могут в будущем взять, что впрочем тоже не так плохо
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Ответ greenvud
Барселона, не ревнуй!
У нее новый любовник!Француз
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Ответ Karib
А когда это у британских команд был характер? Кроме МЮ в далеком 1999м ничего не припомню
Милан Ливерпуль в финале ЛЧ, например? Ливерпуль Барселона 4-0? Ньюкасл после 3х поражений в группе ЛЧ? Челси с Дрогбой и победой в турнире? Это прямо так вспомнил сразу.
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Ответ Злой Руся
Хейтеры Баварии, что с лицом ?? 🤭
Они просто слились, по привычке
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Никакой интриги и не было. Все было в руках Артеты, но он все равно каким-то чудом слился за неделю, снова. Даже кризисную Баварию пройти не по зубам, а это при том, что Арсенал слил все внутренние кубки на ранней стадии.
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