«Бавария» выбила «Арсенал» из плей-офф ЛЧ в 5-й раз
«Бавария» в пятый раз выбила «Арсенал» из плей-офф Лиги чемпионов.
Мюнхенская команда обыграла лондонскую в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (1:0, первая игра – 2:2).
Это была 14-я встреча этих клубов в рамках Лиги чемпионов. Немцы одержали 8 побед, англичане – 3, еще 3 раза они сыграли вничью.
«Бавария» выбила «Арсенал» из плей-офф этого турнира в пятый раз – ранее это происходило в сезонах-2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17.
В полуфинале, кто бы ни вышел из пары Реал-МС, Баварии будет очень больно, и я не очень верю в проход Тухель-тим в финал. Но будет невероятно круто, если в решающий момент сезона все соберутся, забудут выпендрёж и обиды – и на мотивации и мастерстве сотворят что-то великое.
Арсенал – приятная молодая команда с классным тренером, у которой всё впереди. Это точно не были простые четвертьфиналы для Баварии – и это точно не потолок для гуннеров в перспективе ближайших лет