«Бавария» выбила «Арсенал» из плей-офф ЛЧ в 5-й раз

«Бавария» в пятый раз выбила «Арсенал» из плей-офф Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда обыграла лондонскую в ответном матче четвертьфинала ЛЧ (1:0, первая игра – 2:2).

Это была 14-я встреча этих клубов в рамках чемпионов. Немцы одержали 8 побед, англичане – 3, еще 3 раза они сыграли вничью.

« » выбила « » из плей-офф этого турнира в пятый раз – ранее это происходило в сезонах-2004/05, 2012/13, 2013/14 и 2016/17.