Клаудиньо о матче со «Спартаком» в Кубке: «Зенит» устроит только победа, мы никогда не думаем об удобном результате. Подходим к игре в хорошем настроении»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Клаудиньо Гильермо Абаскаль Футбол

Клаудиньо поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

В среду состоится ответная игра «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ. В первом матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

– «Зенит» в предстоящем матче устраивает и ничья, но устроит ли такой результат лично вас?

– Нет, ни в коем случае! Мы никогда не выходим на поле с мыслями о том, чтобы сыграть вничью или достичь какого-то удобного результата. «Зенит» всегда выходит на поле с главной и единственной задачей – победить. Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит.

– В среду вам предстоит не первая и не вторая игра против «Спартака» в нынешнем сезоне. Есть ли какие-то секреты и сюрпризы, которые соперники способны друг другу преподнести?

– Я думаю, что футбол – достаточно непредсказуемая вещь. Безусловно, тренерские штабы проводят глубокую работу, изучают, знают, что они могут сделать, но футбол – это всегда импровизация на поле. Мы никогда не повторяем заученные действия, всегда играем по ситуации, поэтому на поле даже изученные соперники могут друг друга удивить.

– Может ли фактор отставки главного тренера встряхнуть соперника?

– Мне сложно это как-то прокомментировать, потому что я не знаком с игроками «Спартака», не знаю настроения в их команде, не знаю, как они отреагировали на это событие.

– Какое настроение в команде после победы в Краснодаре?

– Мы в хорошем настроении подходим к предстоящей игре. Мы с нашим тренерским штабом счастливы, что выиграли. Надеюсь, что в среду мы тоже приложим достаточно усилий для того, чтобы «Зенит» победил, – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев
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Как бывает после увольнения тренера команда воодушвляется и играет лучше,посмотрим сработает ли тут такое правило
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Намёк на 5-0?
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Ответ Семен Романов
Как бывает после увольнения тренера команда воодушвляется и играет лучше,посмотрим сработает ли тут такое правило
Вместо 5 получат всего 3
+1
0
+1
Клауд после перерыва, прямо скажем, не блистал, но с Краснодаром выдал отличный матч
+1
-1
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Ответ zzzeeerrrooo
Вместо 5 получат всего 3
Что тоже хорошо
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