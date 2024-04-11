Флоран Малуда: «Мудрик прогрессирует, но ему нужно справиться с психологическим давлением. У него есть талант, мастерство и способности, чтобы стать важным игроком «Челси»

Флоран Малуда высказался о потенциале Михаила Мудрика.

– Как вы думаете, мы увидели прогресс Мудрика в этом сезоне? Есть ли у него потенциал стать важным игроком «Челси» в будущем?

– У Мудрика определенно есть потенциал стать важным игроком «Челси» в будущем. Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он становится главным игроком, главным действующим лицом. В «Челси», я думаю, ему непросто принять тот факт, что он не главный игрок, но у него правильный настрой, и в этом сезоне он продемонстрировал стойкость, потому что он определенно прогрессирует.

У него есть талант, мастерство и способности, чтобы стать важным игроком «Челси». Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда игроку приходится жертвовать своими собственными талантами и больше поддерживать других.

Я думаю, он мог бы оказывать гораздо большее влияние на команду, если бы был немного более расслаблен. Когда вы наблюдаете за его игрой, вы не можете не чувствовать, что на этого игрока оказывается давление.

Поэтому я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим психологическим давлением, и это поможет ему играть за « » на том же уровне, на котором он выступает за Украину, – сказал бывший полузащитник лондонского клуба.