«Спартаку» из россиян только Тихонов мог бы помочь. Достойных кандидатов в России очень мало». Алексей Попов о тренерах

Теги Спартак Андрей Тихонов Алексей Попов премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Аленичев Енисей Футбол

Алексей Попов считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».

53‑летний Тихонов возглавил «Енисей» в январе, команда занимает 9‑е место в таблице Мелбет Первой лиги. Сам Андрей заявил, что не готов возглавить «Спартак»: «Надо быть достойным, чтобы там работать».

– Бердыева как-то уже предлагали в качестве тренера, и он отказался.

Пишут, что в «Спартаке» ищут иностранца. Наверное, это правильно, так как достойных кандидатов в России очень мало.

– Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»?

– Возможно, Тихонов. Он переосмыслил и по-другому работать стал, «Енисей» при нем неплохо начал играть.

Легенда «Спартака», поддержка болельщиков будет огромная, как до этого была у Алиничева, но испортилась, когда фанатам не понравилась игра. Но изначально у него была большая поддержка от фанатского движения и всех спартаковцев.

Тихонов – самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона.

Не уверен, что он бы принял предложение. Мне кажется, из россиян только он, – сказал бывший капитана «Амкара» Попов.

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21 комментарий
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Тихонов хороший человек, но этого мало.
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Ответ Чебурашка от Гены
Тихонов хороший человек, но этого мало.
Не стал бы и это однозначно утверждать, если не знаешь человека лично.
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Ответ Чебурашка от Гены
Тихонов хороший человек, но этого мало.
а не тихонов фин. пирамиду рекламировал? Очень хороший, ага
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В качестве игрока?!
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+2
Будь я спартачом, хотел бы пригласить Карпина. Шишек набил, опыта тренерского достаточно. К тому же харизма и уважение в футбольном мире. Да и с ним не забалуешь. Плюс спартаковское прошлое. И Федуна нет.
+4
-2
+2
Ответ Egobrain
за знакомых не ручаюсь, а вот за родных - нет, не покупали олсо, влезть в это самому - глупость, тащить окружающих - подлость
Это потом все поняли, что это надувательство. В то время ещё безгранично верили в то, что показывает телек, то, что пишут в газетах. Люди , родом из СССР. А реклама пирамид была в самых серьёзных газетах. Я даже помню рекламу МММ в Спорт Экспресс. Подавляющее большинство верили, что это нормально. Как и Тихонов. Так что не надо тут натягивать сову на глобус. И я уверен, ты не знаешь, что рекламировал Тихонов.
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Ответ Egobrain
за знакомых не ручаюсь, а вот за родных - нет, не покупали олсо, влезть в это самому - глупость, тащить окружающих - подлость
Когда нас позвали в этот фонд, мы не знали, чем все это может закончится. Нас позвали, мы прилетели, сфотографировались и улетали. Никто из нас не предлагал людям вкладывать деньги, никто из нас не агитировал за это. Это была просто фотосессия, – передает слова Тихонова с мероприятия букмекерской компании Parimatch Евгений МОРОЗОВ.

Фондом Эрика Гафарова рекламировали звезды футбола Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин,Александр Мостовой, Владимир Быстров, а также первый российский пилот формулы-1 Виталий Петров. Они принимали участие в фотосессии. Все подлецы?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
В качестве игрока?!
В качестве игрока будет сын.
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Тихонова не надо точно я бы Юрана попробовал
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Уже поздно. Спаситель прилетел)
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Ответ Чебурашка от Гены
И что? У нас государство в своё время, что только не рекламировало.
государство у нас, конечно, моральный ориентир
давно ли им стало?
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Ответ Egobrain
государство у нас, конечно, моральный ориентир давно ли им стало?
В то время никто не знал, что эти все МММ надувательство. Не знал об этом и Тихонов. Кстати, а что он рекламировал? Я лично не помню.
+1
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0
Ответ Egobrain
государство у нас, конечно, моральный ориентир давно ли им стало?
Ты сам, твои родные и знакомые никогда не покупали акции всяких Властелин, Хопров инвестов и той же МММ? Не поверю,, если скажешь, что не покупали... Хотя. ты можешь и не знать по причине возраста.
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0
Ответ Чебурашка от Гены
Когда нас позвали в этот фонд, мы не знали, чем все это может закончится. Нас позвали, мы прилетели, сфотографировались и улетали. Никто из нас не предлагал людям вкладывать деньги, никто из нас не агитировал за это. Это была просто фотосессия, – передает слова Тихонова с мероприятия букмекерской компании Parimatch Евгений МОРОЗОВ. Фондом Эрика Гафарова рекламировали звезды футбола Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин,Александр Мостовой, Владимир Быстров, а также первый российский пилот формулы-1 Виталий Петров. Они принимали участие в фотосессии. Все подлецы?
если тебе интересно мое мнение - да, все
олсо, компания прям говорящая. Аршавин с Быстровым прям эталоны честнейших людей
что до оправданий, конечно, никто ничего не знал, просто пофоткались
либо сами идиоты, либо окружающих считают таковыми
с тобой вот сработало
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Ответ Egobrain
если тебе интересно мое мнение - да, все олсо, компания прям говорящая. Аршавин с Быстровым прям эталоны честнейших людей что до оправданий, конечно, никто ничего не знал, просто пофоткались либо сами идиоты, либо окружающих считают таковыми с тобой вот сработало
Ой, всё. Морализатор тут нашёлся. Ещё обвини меня, что я когда то на фоне памятника Ленина фотографировался.
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Ответ Egobrain
странный ты сам спросил - сам обиделся
Просто ты хейтер. А Гинера, небось, уважаешь и грехов за ним не знаешь. Чего мне обижаться? Я, вообще, за Ростов болею.
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