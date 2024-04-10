«Спартаку» из россиян только Тихонов мог бы помочь. Достойных кандидатов в России очень мало». Алексей Попов о тренерах

Алексей Попов считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».

53‑летний Тихонов возглавил «Енисей» в январе, команда занимает 9‑е место в таблице Мелбет Первой лиги. Сам Андрей заявил, что не готов возглавить «Спартак»: «Надо быть достойным, чтобы там работать».

– Бердыева как-то уже предлагали в качестве тренера, и он отказался.

Пишут, что в « » ищут иностранца. Наверное, это правильно, так как достойных кандидатов в России очень мало.

– Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»?

– Возможно, Тихонов. Он переосмыслил и по-другому работать стал, « » при нем неплохо начал играть.

Легенда «Спартака», поддержка болельщиков будет огромная, как до этого была у Алиничева, но испортилась, когда фанатам не понравилась игра. Но изначально у него была большая поддержка от фанатского движения и всех спартаковцев.

– самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона.

Не уверен, что он бы принял предложение. Мне кажется, из россиян только он, – сказал бывший капитана «Амкара» .