«Спартаку» из россиян только Тихонов мог бы помочь. Достойных кандидатов в России очень мало». Алексей Попов о тренерах
Алексей Попов считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».
53‑летний Тихонов возглавил «Енисей» в январе, команда занимает 9‑е место в таблице Мелбет Первой лиги. Сам Андрей заявил, что не готов возглавить «Спартак»: «Надо быть достойным, чтобы там работать».
– Бердыева как-то уже предлагали в качестве тренера, и он отказался.
Пишут, что в «Спартаке» ищут иностранца. Наверное, это правильно, так как достойных кандидатов в России очень мало.
– Кто из россиян мог бы помочь «Спартаку»?
– Возможно, Тихонов. Он переосмыслил и по-другому работать стал, «Енисей» при нем неплохо начал играть.
Легенда «Спартака», поддержка болельщиков будет огромная, как до этого была у Алиничева, но испортилась, когда фанатам не понравилась игра. Но изначально у него была большая поддержка от фанатского движения и всех спартаковцев.
Тихонов – самый лучший вариант, но он может и не пойти в «Спартак», потому что дал «Енисею» слово работать. И сможет, условно, через полгода, а «Спартаку» нужно срочно сейчас, к началу следующего сезона.
Не уверен, что он бы принял предложение. Мне кажется, из россиян только он, – сказал бывший капитана «Амкара» Попов.
Фондом Эрика Гафарова рекламировали звезды футбола Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин,Александр Мостовой, Владимир Быстров, а также первый российский пилот формулы-1 Виталий Петров. Они принимали участие в фотосессии. Все подлецы?
давно ли им стало?
олсо, компания прям говорящая. Аршавин с Быстровым прям эталоны честнейших людей
что до оправданий, конечно, никто ничего не знал, просто пофоткались
либо сами идиоты, либо окружающих считают таковыми
с тобой вот сработало