Монтеррей – Интер Майами где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок чемпионов КОНКАКАФ 11 апреля
В четверг, 11 апреля, сыграют Монтеррей и Интер Майами в рамках Кубка Чемпионов КОНКАКАФ.
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- Игра пройдет на стадионе «Estadio BBVA».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монтеррей – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч Монтеррей – Интер Майами
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