Казаков об Абаскале: «Слышал о нем – человек без эмпатии. Речь об игроках, дескать, вы профи, я вас тренирую, даю установку, а остальное – не мои проблемы. Но нет, проблемы его и «Спартака»
Илья Казаков высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
После поражения от «Зенита» в Фонбет Кубке России (1:2) главный тренер «Спартака» заявил: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».
«Об Абаскале слышал такое мнение – человек без эмпатии.
Речь не о собственниках или высшем руководстве, а об игроках. Дескать, вы профи, я вас тренирую и даю установку, а остальное – не мои проблемы.
Но нет, проблемы его. И Спартака в целом», – написал журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.
Профессионалы, блин
А Черчес, что ржал над золотыми активами - дофига эмпат?
А был Эмери, что не контролировал их - тож не подошел
В общем, классические метания, как между скрепным/отечественным тренером и иностранцем (как было после Аленичевых, Кононовых, и как снова теперь агитируют)