Казаков об Абаскале: «Слышал о нем – человек без эмпатии. Речь об игроках, дескать, вы профи, я вас тренирую, даю установку, а остальное – не мои проблемы. Но нет, проблемы его и «Спартака»

Илья Казаков высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

После поражения от «Зенита» в Фонбет Кубке России (1:2) главный тренер «Спартака» заявил: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».

«Об Абаскале слышал такое мнение – человек без эмпатии.

Речь не о собственниках или высшем руководстве, а об игроках. Дескать, вы профи, я вас тренирую и даю установку, а остальное – не мои проблемы.

Но нет, проблемы его. И Спартака в целом», – написал журналист в своем телеграм-канале.