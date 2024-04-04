Казаков об Абаскале: «Слышал о нем – человек без эмпатии. Речь об игроках, дескать, вы профи, я вас тренирую, даю установку, а остальное – не мои проблемы. Но нет, проблемы его и «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Казаков соцсети Гильермо Абаскаль Футбол

Илья Казаков высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

После поражения от «Зенита» в Фонбет Кубке России (1:2) главный тренер «Спартака» заявил: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».

«Об Абаскале слышал такое мнение – человек без эмпатии.

Речь не о собственниках или высшем руководстве, а об игроках. Дескать, вы профи, я вас тренирую и даю установку, а остальное – не мои проблемы.

Но нет, проблемы его. И Спартака в целом», – написал журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.

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13 комментариев
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И опять тема того, что спартаковцам нужен тренер-нянька))
Профессионалы, блин

А Черчес, что ржал над золотыми активами - дофига эмпат?
А был Эмери, что не контролировал их - тож не подошел
В общем, классические метания, как между скрепным/отечественным тренером и иностранцем (как было после Аленичевых, Кононовых, и как снова теперь агитируют)
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Вот и Апача подключился. Помним его спич про закрытие Клаудиньо Денисовым.
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Человек без страсти на бровке 90 минут как курица без башки не скачет))
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Я не защищаю рыжего, самому надоело, но сейчас только мёртвый не пнул Абаскаля, противно это... А царя вообще заклинило," Абаскаль в футбол не играл, он ничего не знает, нужно меньше о нём говорить"... повторяет при три раза на дню.... Уволят рыжего, но в конце сезона, если, конечно, дно не пробьёт...
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Да Абаскаля довели просто, всякие недожурналисты, псевдо эксперты и оголтелые ветераны футбола. Кононов, Якин, Эмери, теперь Абаскаль, кто следующий? Карпин- вечно второй? Или Черчесов, которого сама команда сплавит после первого сезона
+3
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Ответ King_X
И опять тема того, что спартаковцам нужен тренер-нянька)) Профессионалы, блин А Черчес, что ржал над золотыми активами - дофига эмпат? А был Эмери, что не контролировал их - тож не подошел В общем, классические метания, как между скрепным/отечественным тренером и иностранцем (как было после Аленичевых, Кононовых, и как снова теперь агитируют)
Надо сразу с козырей идти: звать Гунько.
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Илья Казаков -- это такой антифутбольный комментатор. Как вспомнишь, аж дрожь пробирает.
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У него нет проблем: он сейчас денег себе на безбедную старость заработает и благополучно свалит на испанские пляжи.
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А сисечку им не дать.
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Если уволят Абаскаля, как часто его будут потом вспоминать?
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