«Реал» не будет выкупать Кепу, вратарь вернется летом в «Челси». «Мадрид» хочет продлить Лунина
Кепа Аррисабалага по окончании сезона вернется в «Челси».
«Реал» не будет выкупать вратаря, выступающего за мадридский клуб на правах аренды до 30 июня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «Реал» намерен продлить контракт с голкипером Андреем Луниным, который может стать свободным агентом летом 2025 года.
Соглашение Кепы с «Челси» также рассчитано до июня 2025-го.
И думаю, что даже Тибо придётся постараться, чтобы вернуться в основу.
а у нас Санчез и Петрович моментами жгут, но не стабильны
к сожалению, никто из этой троицы не дотягивает до заданной Чехом планки