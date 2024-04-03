«Реал» не будет выкупать Кепу, вратарь вернется летом в «Челси». «Мадрид» хочет продлить Лунина

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Фабрицио Романо Футбол

Кепа Аррисабалага по окончании сезона вернется в «Челси».

«Реал» не будет выкупать вратаря, выступающего за мадридский клуб на правах аренды до 30 июня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Реал» намерен продлить контракт с голкипером Андреем Луниным, который может стать свободным агентом летом 2025 года.

Соглашение Кепы с «Челси» также рассчитано до июня 2025-го.

Статистика Кепы – здесь, Лунина – здесь.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Реал» не будет выкупать Кепу, «Мадрид» хочет продлить Анчелотти
+53
-4
+49
Лунин красавчик, когда выпал шанс, зарекомендовал себя с наилучшей стороны
+38
-1
+37
Кепа стал шляпой.
+27
-3
+24
Лунин очень хорош, и я ещё замечу, что он нам добавил в плане организации атак. Посмотрите, например, гол Браима Осасуне в марте: этот гол фактически организовал Лунин. Куртуа при всём моём к нему уважении этого не может делать.
+16
-1
+15
Ответ Антон Фалафель
Кепа стал шляпой.
Кепа всегда ей был. Ни одного сезона нормального без кучи ошибок. Средний вратарь был и всегда им будет. Его любой более менее нормальный вратарь сразу сажает: Менди, Лунин и даже, прости господи, Кабальеро.
+11
0
+11
Ответ dr. cage
Если по началу Лунин и уступал Кепе, то сейчас просто без шансов.. И думаю, что даже Тибо придётся постараться, чтобы вернуться в основу.
Лунин никогда не уступал Кепе. Кепа почти на каждом матче чудил!
+10
-1
+9
Ответ dr. cage
Если по началу Лунин и уступал Кепе, то сейчас просто без шансов.. И думаю, что даже Тибо придётся постараться, чтобы вернуться в основу.
Не самом деле это был какой-то бред ставить в раму скамеечника Кепу после того, как в 2-х стартовых турах Лунин хорошо отыграл и вообще был своим вратарём. Не знаю, в чём он мог лондонскому скамеечнику Кепе уступать в принципе. На мой взгляд это была ошибка и неуважение к Лунину ставить Кепу в основу таким образом.
+11
-2
+9
Ответ Real_v_dushe
Лунин очень хорош, и я ещё замечу, что он нам добавил в плане организации атак. Посмотрите, например, гол Браима Осасуне в марте: этот гол фактически организовал Лунин. Куртуа при всём моём к нему уважении этого не может делать.
+. Куртуа плохо раздает пассы. До сих пор помню матч против МС, столько раз теряли из-за кривых дальних передач.
+10
-1
+9
Кепа проиграл конкуренцию, какой смысл его оставлять?.
+9
-1
+8
Ответ Типа футболист
Лунин красавчик, когда выпал шанс, зарекомендовал себя с наилучшей стороны
По слухам у Кепы от этого подгорело и он там что-то вроде как жаловался, мол, времени мало даёт Карло. Хотя ему то что - в аренде и так. Надеялся наверное что на контракт возьмут, но если надеялся то вот ему ответ на вопрос.
+7
0
+7
Если по началу Лунин и уступал Кепе, то сейчас просто без шансов..

И думаю, что даже Тибо придётся постараться, чтобы вернуться в основу.
+9
-4
+5
Кепа Лунина - где она сейчас?
+5
0
+5
Ответ MVL
Лунина могут захотеть купить какой-нить Арсенал или Челси. Все равно играть будет Куртуа.
Куртуа пропустил фулл сезон, и неизвестно как вернётся ещё.
+7
-2
+5
поматросили...
а у нас Санчез и Петрович моментами жгут, но не стабильны
к сожалению, никто из этой троицы не дотягивает до заданной Чехом планки
+4
-1
+3
Будем объективны, Кепа не уровень Реала.
+3
0
+3
Очевидное решение со стороны Реала
+3
-1
+2
Ответ Matt_9
Гениальное решение Боули в прошлом приводит к будущей ситуации когда у него будет 3 кипера примерно одного уровня...
Не три а два вратаря и тренер )
+2
0
+2
Ответ Dauren Ussenov
поматросили... а у нас Санчез и Петрович моментами жгут, но не стабильны к сожалению, никто из этой троицы не дотягивает до заданной Чехом планки
В победный в ЛЧ сезон Менди играл на высоком уровне, но потом сдал
+2
0
+2
Жаль Кепу, не фортит ему
+2
0
+2
Да и возраст у Куртуа весьма не перспективный
+2
0
+2
Заслужил своей качественной игрой
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
«Реал» не будет выкупать Кепу, «Мадрид» хочет продлить Анчелотти
😂
+3
-2
+1
А Лунин действительно удивил.
+2
-1
+1
Лунин - молодец. Воспользовался шансом одним из 1000, когда основной травмируется надолго (уже с рецидивом), а второй вратарь проводит плохой матч.
0
0
0
Ответ Dauren Ussenov
поматросили... а у нас Санчез и Петрович моментами жгут, но не стабильны к сожалению, никто из этой троицы не дотягивает до заданной Чехом планки
Про чеха стоит забыть и ориентироваться на вратарей второй половины таблицы апл
0
0
0
Петрович никак не хуже, плюс много раз перспективнее. Кепу ждут трансфер в середняк ЛаЛиги 99%
+1
-1
0
Гениальное решение Боули в прошлом приводит к будущей ситуации когда у него будет 3 кипера примерно одного уровня...
0
0
0
Кепа🤡
+1
-1
0
По факту
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий