«Реал» не будет выкупать Кепу, вратарь вернется летом в «Челси». «Мадрид» хочет продлить Лунина

Кепа Аррисабалага по окончании сезона вернется в «Челси».

« » не будет выкупать вратаря, выступающего за мадридский клуб на правах аренды до 30 июня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Реал» намерен продлить контракт с голкипером , который может стать свободным агентом летом 2025 года.

Соглашение Кепы с « » также рассчитано до июня 2025-го.

Статистика Кепы – здесь, Лунина – здесь.